mercoledì , 22 Ottobre 2025
Allerta gialla in Fvg per temporali e vento forte

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

FVG – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di color giallo in vista delle piogge intense, dei temporali e del vento forte attesi nelle prossime ore su tutta la regione. Possibili anche mareggiate lungo la fascia costiera.

L’avviso sarà in vigore dalle 15 di giovedì 23 fino alle 7 di venerdì. Secondo il bollettino meteo, dal pomeriggio di domani e fino a sera sono previste piogge, anche temporalesche, intense sui monti, molto intense per alcune ore, specie sulle Prealpi Giulie, da moderate ad abbondanti in pianura, meno sulla costa e sulla Bassa, dove soffierà vento forte di Scirocco che in tarda serata girerà a Libeccio da sostenuto a forte; probabili mareggiate.

Vento forte in quota sui monti, con raffiche forti che potrebbero interessare anche le valli. Quota neve oltre i 2.500 metri fino a sera, solo in tarda serata scenderà a 1.500 metri circa all’esaurimento della perturbazione che è atteso intorno alla mezzanotte circa. Venerdì è previsto un miglioramento delle condizioni meteo nella notte, in giornata cielo probabilmente variabile con la possibilità di qualche rovescio sparso.

Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità, problematiche connesse al vento forte, innalzamento dei corsi d’acqua di pianura nel bacino dell’Isonzo e problematiche legate alle mareggiate sulle coste esposte.

