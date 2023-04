Andos e Città Fiera sposano la prevenzione

UDINE – Lunedì 24 aprile la galleria al primo piano di Città Fiera si trasformerà in una passerella per una sfilata di abiti da sposa. Ventuno ragazze indosseranno gli abiti da sogno donati all’Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al seno) e messi a disposizione di coloro che non possono permettersi l’acquisto di un abito.

L’evento organizzato da Andos con il supporto di Città Fiera è volto a promuovere le attività dell’ONLUS e ad essere la cornice per un set fotografico in cui creare il catalogo degli abiti a disposizione delle future spose.

Una mattinata di festa che vede coinvolti in un progetto solidale diverse realtà istituzionali e commerciali e che si aprirà alle ore 10.30 presso lo spazio dedicato ad ANDOS nella galleria al primo piano – area viola di Città Fiera. Seguirà la sfilata a carosello dei ventuno abiti e lo shooting direttamente in galleria.

L’evento avrà il patrocinio del Club Innerwheel Cervignano Palmanova e UNCI Sezione di Udine. Città Flora e Rabachin Group contribuiranno agli allestimenti della galleria per renderla romantica e scenografica; lo IAL darà il suo contributo nella parte di hair style delle modelle, le ragazze dello IAL di Trieste si occuperanno del make-up, presente anche la truccatrice Angelica De Falco, il fotografo Andrea Bressanutti realizzerà tutti gli scatti.

Un evento che celebra l’Amore e la Solidarietà. Andos vi aspetta.