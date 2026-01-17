Anmil, obiettivo 2026: potenziare i servizi agli utenti

FVG – In tutto il Friuli Venezia Giulia, così come in tutto il territorio Nazionale l’Anmil posa le basi per un profondo riassetto – Il 2026 si apre per l’ANMIL con un importante percorso di riorganizzazione interna che, pur comportando temporanei disguidi e difficoltà operative, rappresenta una significativa opportunità di crescita e rafforzamento dell’Associazione.

L’obiettivo è chiaro: preservare, migliorare e garantire la continuità dei servizi di Patronato e di Assistenza fiscale a favore dei soci invalidi del lavoro, delle vedove, degli orfani e di tutti gli utenti.

Premesso che, nulla cambierà per quanto riguarda la riorganizzazione delle sedi del FVG, questo processo sta coinvolgendo l’intera struttura associativa — dai dirigenti nazionali, regionali e territoriali — e, in modo particolare, il personale dipendente, che con straordinario senso di responsabilità continua a svolgere un lavoro che va ben oltre il dovere. È proprio questa mobilitazione corale a rappresentare la migliore garanzia per gli utenti, che possono continuare a rivolgersi con fiducia alle sedi territoriali e agli sportelli locali ANMIL, certi di trovare l’assistenza e le risposte di sempre, in particolare per i servizi di Patronato e CAF.

Consapevole dei possibili disagi e scusandosi per le difficoltà temporanee, ANMIL ha adottato una misura immediata di supporto potenziando il Numero Verde 800 180 943, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Con lo spirito e l’ottimismo che contraddistinguono la sua lunga storia, ANMIL guarda alle sfide del nuovo anno con determinazione e fiducia. Voler bene all’ANMIL significa non solo confermare l’impegno del passato, ma contribuire a rafforzare e valorizzare servizi di elevata qualità che l’Associazione ha sempre offerto e continuerà a offrire ai lavoratori e alle loro famiglie.

Il Presidente Regionale ANMIL Fernando Della Ricca

Il Presidente Nazionale ANMIL, Antonio Di Bella

Il Direttore Generale della Rete ANMIL, David Mosseri