Astro, successo per “Forever (for) young” con Fondazione Friuli

FVG – Trasmettere messaggi educativi attraverso il teatro, la formazione e l’animazione. Sono gli obiettivi dell’Associazione Astro, nata nel 2009. Il sodalizio, nonostante le difficoltà del 2021 imposte dalla pandemia, è riuscito a mantenere un contatto continuo con i suoi interlocutori privilegiati, i giovani, e a progettare nuovi cammini per il 2022 in tutti gli ambiti in cui è operativa: spettacoli teatrali, formazione, servizi per eventi, noleggio attrezzature.

Il presidente, Jimmy Baratta, il vicepresidente Marvin Rida e tutto il direttivo dell’Associazione, con la segretaria Giulia Piccolo, hanno vissuto mesi molto intensi. In particolare, grande successo ha ottenuto “Forever (for) young”, il progetto sviluppato nel corso di quest’anno e sostenuto dalla Fondazione Friuli per la sua originalità.

“Siamo riusciti – sottolinea Piccolo – a realizzare rassegne teatrali, che abbiamo proposto in diverse realtà del territorio del Pordenonese unendo ai nostri spettacoli alcuni realizzati da altre compagnie formate da giovani attori”.

“Un secondo obiettivo – precisa il vicepresidente Rida – ha avuto come target i giovani appartenenti alla stessa associazione. Ci interessa molto offrire opportunità di crescita e di sperimentazione nell’ambiente teatrale. Abbiamo perciò dato la possibilità di svolgere il servizio di maschere al teatro di San Vito. L’esperienza è stata interessantissima, tanto che sta continuando ancora”.

Positiva, infine, la terza iniziativa attivata da Astro con il progetto “Forever (for) young”, un corso di contabilità e fiscalità per le associazioni, svolto dal presidente del sodalizio, Baratta.