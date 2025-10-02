Blockstreet: l’infrastruttura decentralizzata che alimenta l’ecosistema della stablecoin da 1 dollaro

Le stablecoin sono diventate la linfa vitale della finanza Web3. Con la continua espansione dell’economia digitale nel 2025, stablecoin come USD1 stanno emergendo come strumenti chiave per i pagamenti, la finanza decentralizzata (DeFi), la tokenizzazione di asset reali e le transazioni globali fluide. Ma dietro le quinte, le stablecoin richiedono un’infrastruttura affidabile per operare su più catene, ottenere adozione e integrarsi con ecosistemi più ampi.

Entra in scena Blockstreet, un progetto infrastrutturale decentralizzato full-stack dedicato al supporto della stablecoin USD1. Piuttosto che fungere da tipico trampolino di lancio o protocollo DeFi, Blockstreet si posiziona come il livello fondamentale che consente l’adozione di USD1 sulle reti blockchain. Combina supporto per l’implementazione multi-catena, provisioning di liquidità, modelli di smart contract, consulenza strategica e strumenti di tokenomics.

In questo articolo analizzeremo il funzionamento di Blockstreet, cosa lo rende unico e perché la sua infrastruttura è fondamentale per l’economia delle stablecoin.

Che cos’è Blockstreet? Un motore di lancio Web3 per 1 dollaro

Blockstreet è un ecosistema decentralizzato e modulare progettato per accelerare la crescita e l’utilità della stablecoin da 1 USD, supportata da criptovalute fiat. Funge da tessuto connettivo tra la stablecoin e i suoi casi d’uso previsti: mercati di prestito DeFi, sistemi di pagamento, piattaforme di gioco, trasferimenti transfrontalieri e altro ancora.

A differenza di molti fondi ecosistemici o piattaforme di lancio di token, Blockstreet offre:

Supporto per la distribuzione cross-chain tramite protocolli di messaggistica LayerZero Strumenti di liquidità e infrastrutture di market making Contratti intelligenti pronti per l’implementazione per integrazioni USD1

Pipeline di partnership con protocolli consolidati Sovvenzioni e supporto consulenziale per progetti qualificati I progetti realizzati con Blockstreet hanno accesso a una solida rete di supporto che riduce le spese generali tecniche e accelera i tempi di commercializzazione.

Basandosi su LayerZero: un framework multicatena senza soluzione di continuità

Il fulcro dell’interoperabilità di Blockstreet è la sua integrazione con LayerZero, un protocollo di comunicazione cross-chain che consente alle risorse e alla messaggistica di spostarsi senza problemi tra le catene.

Supportando Ethereum, BNB Chain, Polygon, Tron, Arbitrum e altri, Blockstreet consente agli sviluppatori di:

Avvia applicazioni compatibili con USD1 su più catene contemporaneamente Evitare la frammentazione della liquidità e della comunità Integrare il supporto nativo per la stablecoin USD1 negli ambienti DeFi e CeFi Questa enfasi cross-chain colloca Blockstreet in una categoria unica tra i fornitori di infrastrutture.

Perché l’USD1 ha bisogno di infrastrutture, non solo di pubblicità

Sebbene USD1 abbia guadagnato terreno grazie alla sua affidabilità legata al valore fiat, le stablecoin non crescono solo grazie alla speculazione. L’adozione si basa sulla capacità degli sviluppatori di integrarle facilmente e su larga scala. È qui che l’infrastruttura di Blockstreet conta.

Il progetto semplifica il percorso verso l’adozione attraverso:

Integrazioni DeFi: prestiti, prestiti, liquidità DEX Pagamenti e commercio: integrazione perfetta con i commercianti e supporto gateway Rampe di accesso RWA: collegamento di asset reali tokenizzati a livelli di regolamento basati su USD1 Grazie al loro framework plug-and-play, gli strumenti crittografici di Blockstreet consentono ai fondatori e agli sviluppatori di concentrarsi sulla crescita del prodotto e degli utenti anziché sulla creazione di infrastrutture da zero.

Partnership strategiche e slancio dell’ecosistema nel 2025

La crescita di Blockstreet nel 2025 riflette il crescente interesse per le infrastrutture modulari che supportano token garantiti da valute fiat. L’azienda ha stretto alleanze tecniche e promozionali con partner di rilievo come:

Alchemy Pay: per rampe di accesso/uscita fiat e pagamenti globali Plume Network: una catena modulare focalizzata sulla tokenizzazione degli asset MEXC: Per futuri programmi di liquidità e quotazioni di token queste relazioni consentono ai progetti basati su Blockstreet di crescere più rapidamente sfruttando la liquidità e i canali di pagamento esistenti.

Parallelamente, Blockstreet collabora con progetti token che mirano a un’implementazione multichain fluida. Ad esempio, è diventato un hub di risorse per WLFI, un token lanciato per esplorare il finanziamento di asset reali. Molti investitori studiano attivamente la previsione del prezzo del token WLFI , poiché riflette la crescente domanda di infrastrutture per stablecoin allineate a RWA.

Il token BLOCK: coordinare la crescita nell’intero ecosistema

Blockstreet introduce il suo token nativo, BLOCK, non solo come strumento di governance, ma anche come meccanismo di condivisione del valore. I possessori di token beneficiano di: Esposizione all’intero ecosistema dei progetti lanciati Incentivi per l’approvvigionamento di liquidità e lo staking Governance partecipativa sullo sviluppo degli ecosistemi BLOCK funge da capitale connettivo, allineando team di progetto, sviluppatori e primi sostenitori. La sua utilità riflette una tendenza nel 2025 verso token a livello di infrastruttura che condividono il potenziale di crescita a livello di protocollo senza introdurre speculazioni inutili.

Casi d’uso reali abilitati da Blockstreet

Blockstreet non si sviluppa nel vuoto. Supporta casi d’uso concreti in cui l’utilità di USD1 non è solo speculativa, ma funzionale:

Piattaforme DeFi lanciano mercati da 1 USD con strategie di rendimento integrate Plugin di e-commerce che consentono ai commercianti globali di saldare in USD1 Giochi Web3 che offrono ricompense in-game o pagamenti in stablecoin I ponti tra catene rendono il movimento delle stablecoin senza attriti Queste applicazioni riflettono anche le priorità regionali. Nel Sud-est asiatico, dove le stablecoin stanno registrando una crescente adozione per rimesse e risparmi, le soluzioni supportate da Blockstreet stanno guadagnando terreno.

Come gli sviluppatori possono lanciare su Blockstreet

Per i costruttori che esplorano l’ecosistema USD1, Blockstreet offre: Modelli di smart contract per casi d’uso comuni (DEX, vault, ecc.) Strumenti di bootstrapping della liquidità e infrastrutture automatizzate di market making Supporto consultivo per tokenomics, conformità e raccolta fondi Sovvenzioni per team in fase iniziale con solidi casi d’uso allineati a USD1

Il lancio tramite Blockstreet offre agli sviluppatori accesso immediato alla portata cross-chain di LayerZero e alla credibilità delle partnership dell’ecosistema.

Rischi e considerazioni

Come per tutti i progetti di infrastrutture crittografiche, ci sono rischi intrinseci:

Le modifiche normative potrebbero avere un impatto sull’usabilità o sulle integrazioni delle stablecoin I protocolli cross-chain, pur maturando, devono ancora affrontare sfide di interoperabilità La dipendenza dalle infrastrutture può concentrare l’influenza nel tempo

FAQ: Blockstreet e l’infrastruttura della stablecoin USD1 A cosa serve Blockstreet?

Blockstreet fornisce supporto per il lancio multichain, liquidità e infrastruttura ai progetti che adottano la stablecoin USD1.

Blockstreet è solo per applicazioni DeFi?

No. Sebbene la DeFi sia un focus principale, Blockstreet supporta anche pagamenti, giochi, asset del mondo reale e integrazioni commerciali.

Quali catene supporta Blockstreet?

Tramite LayerZero, attualmente supporta ETH USDT , BNB Chain, Polygon, Arbitrum e Tron.

A cosa serve il token BLOCK?

BLOCK viene utilizzato per la governance dell’ecosistema, le ricompense in staking e l’esposizione alla crescita dei progetti dei partner.

In che modo Blockstreet favorisce l’adozione di USD1?

Riducendo le barriere tecniche, offrendo modelli e collegandosi alle reti di liquidità, Blockstreet semplifica l’integrazione di USD1 per gli sviluppatori.

Considerazioni finali: perché Blockstreet merita attenzione

Blockstreet rappresenta un cambiamento strategico nel modo in cui gli ecosistemi delle stablecoin crescono. Invece di concentrarsi sul marketing e sulle speculazioni degli utenti, parte da zero, attraverso codice, integrazioni e un’infrastruttura affidabile.

Nel 2025, mentre gli sviluppatori richiedono metodi più rapidi per creare prodotti cross-chain e gli utenti pretendono di più dai loro strumenti stablecoin, Blockstreet offre un percorso fondamentale per il futuro.

Esplora i progetti alimentati da USD1 e resta al passo con le tendenze infrastrutturali con MEXC, dove l’innovazione dell’ecosistema incontra l’accesso al mercato.

Disclaimer: il trading di criptovalute comporta dei rischi. Valuta sempre la tua situazione finanziaria e, se necessario, consulta un professionista.