Capozzella (M5S) “Fotovoltaico trova giusta collocazione in Fvg”

FVG – Apprendere che la legge regionale sulle aree destinate alla installazione di impianti a favore della decarbonizzazione e della transizione energetica conferma quanto abbiamo sempre sostenuto in merito alla presenza di impianti fotovoltaici sicuri a favore del raggiungimento degli obbiettivi europei in materia di energia con la più assoluta tutela del territorio sia agricolo che dismesso.

La nostra regione ha necessità di implementare la produzione di energia elettrica per pubblico e privato, industrie in primis. Chi, adesso, tenterà di ostacolare i progetti in corso e futuri si pone da solo contro lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia e del suo futuro. Bene, quindi la legge, bene essere in primi in Italia e ben vengano società che favoriscano il processo di decarbonizzazione a tutela di tutti”.

Cosi Mauro Capozzella M5S in merito alla legge regionale sulle aree idonee per impianti per transizione energetica.