Castelli Aperti FVG: 18 manieri aprono le loro porte sabato 4 e domenica 5 ottobre

FVG – Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna Castelli Aperti FVG, l’appuntamento più atteso per scoprire la regione attraverso manieri, dimore e parchi privati e pubblici, normalmente chiusi ai visitatori.

Sono 18 i castelli che apriranno le porte per l’edizione d’autunno, dalle colline al mare grazie al lavoro delConsorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia.

Sono quattordici i manieri in provincia di Udine: Castello di Arcano (Rive d’Arcano), Castello di Strassoldo di Sotto (Strassoldo), Castello di Strassoldo di Sopra (Strassoldo), Castello di Ragogna (San Pietro di Ragogna), Tenuta di Monastero Villa Ritter de Záhony (Aquileia), Castello di Ahrensperg (Pulfero), Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Castello di Susans (Majano), Castello patriarcale di Tricesimo, Palazzo Romano (Manzano), Casaforte La Brunelde (Fagagna), Castello di Colloredo di Monte Albano (ala ovest), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Castello di Villalta (Fagagna).

Tre in provincia di Pordenone: Castello di Spilimbergo, Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini), Castello di Cordovado.

Uno in provincia di Gorizia, la Fortezza Rocca di Monfalcone.

Durante le visite, è possibile scoprire la storia di ogni castello e delle famiglie proprietarie: a far da guida sono gli stessi castellani oppure guide turistiche specializzate che conducono il pubblico in un viaggio all’insegna dell’arte e dell’architettura, unito alle curiosità sulla dimora e sugli aneddoti che si tramandano di generazione in generazione.

Numerosi gli eventi collaterali organizzati da ogni singola dimora: musica dal vivo, mostre d’arte, esposizioni di artigianato locale, presentazioni di libri, rievocazioni storiche, falconeria, tiro con l’arco, degustazioni, attività per i bambini.

Sul sito www.consorziocastelli.it è possibile consultare il programma completo e tutti gli orari d’apertura. Le visite guidate partono all’inizio di ogni ora nei giorni indicati all’interno del programma. Il prezzo di ingresso varia dai 7 ai 10 euro a seconda di ogni castello e delle attività proposte ai visitatori; 3,5 euro per i bambini dai 7 ai 12 anni, gratis i bambini fino a 6 anni.

È possibile chiedere informazioni contattando il numero 328 6693865 oppure scrivendo una mail a [email protected]