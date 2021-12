Città Fiera, mercoledì 5 al via i saldi con tante occasioni

UDINE – Il 2022 come di consueto si aprirà con la partenza ufficiale dei saldi fissata mercoledì 5 gennaio. Gli oltre 1700 operatori di Città Fiera sono pronti per accogliere il pubblico in sicurezza per le vendite di fine stagione che ci accompagneranno fino al 31 marzo 2022. Per i più piccoli arriverà la befana che regalerà dolci e palloncini colorati nelle giornate di mercoledì 5, giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio. Il 6 gennaio il centro commerciale sarà aperto.

250 negozi con le offerte più allettanti per comprare il pezzo moda scontato che tanto abbiamo desiderato o che magari vorremmo regalare, una gratificazione per chi compra e un’iniezione di positività per l’economia che tanto ha sofferto da inizio pandemia.

Città Fiera non si è mai fermato e negli ultimi mesi sono state diverse le nuove aperture arrivate nelle gallerie: in ambito casa con Satur, per il gaming con Cortek, per la moda con Cecil e Street One, per il food ultima arrivata è Hosterie, infine nei servizi Olinda. Tante le novità attese anche nel 2022.

“La prima parola che mi arriva alla mente pensando all’anno nuovo è sicuramente speranza. Un nuovo anno che ci avvicini alla normalità con forti strumenti per combattere la pandemia”, questo l’augurio di Antonio Maria Bardelli, fondatore del centro commerciale per l’anno alle porte.