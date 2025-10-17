10 C
Pordenone
sabato , 18 Ottobre 2025
Come scegliere gli articoli promozionali più adatti per la tua strategia di branding

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

Il marketing è incredibilmente competitivo e affollato, tanto che distinguersi è diventata un’arte. Ogni giorno siamo bombardati da loghi, slogan e messaggi pubblicitari ma poche volte tutto ciò resta davvero impresso. C’è qualcosa capace però di fare la differenza ed è la distribuzione di gadget e regali durante fiere ed eventi a tema.

Anche in questo caso, però, non basta più semplicemente personalizzare l’oggetto con il logo: l’obiettivo è creare un legame autentico, fare sì che venga percepita l’utilità e soprattutto che spicchino i valori dell’azienda. Tra le soluzioni più apprezzate e vendute negli ultimi mesi ci sono gadget e bottiglie per l’acqua personalizzati, utili per chi vuole mostrare la propria anima più green ma le opzioni sono davvero tante. Proviamo ad approfondire l’argomento.

Design e funzionalità

La prima cosa che un utente nota quando riceve il gift è sicuramente l’estetica: il design, quindi, non può essere trascurato né considerato secondario. Colori che rispecchiano la palette del marchio, logo ben posizionato e non eccessivamente grande ma soprattutto armonia non devono mancare.

A tutto ciò deve però aggiungersi la funzionalità: il gadget deve essere utile e rispondere a un bisogno reale. Ecco perché borracce, tazze termiche, borse in tessuto e powerbank hanno così tanto successo.

Il messaggio dietro ogni oggetto

Dobbiamo anche ricordare che ogni oggetto ha un messaggio da veicolare ed è giusto che venga studiato con attenzione per non trasmettere superficialità ma professionalità e attenzione ai dettagli. Per esempio, donare una bottiglia riutilizzabile per l’acqua è un gesto pratico che sottolinea come l’azienda creda nella sostenibilità.

Ogni articolo donato racconta ed è quindi importante che i prodotti siano utili e di qualità elevata per non trasmettere superficialità. Ecco perché si dovrebbe puntare su prodotti capaci di comunicare attenzione e rispetto ma soprattutto professionalità.

È così che ogni volta che il destinatario la userà, penserà al vostro brand in modo positivo e questo è branding allo stato puro.

Personalizzazione

Vogliamo sottolineare poi quanto sia impattante la personalizzazione: non ci si limita a stampare il logo sopra un oggetto, si scelgono finiture, colori e spesso messaggi motivazionali che vanno oltre la brand identity.

Grazie a tutto ciò un gadget customizzato diventa un’estensione dell’identità del progetto: se un marchio è giovane e dinamico si può osare di più, oppure si possono preferire forme eleganti, minimal e discrete con materiali premium a seconda del proprio target.

Budget e qualità

Non serve spendere molto per avere prodotti qualitativamente elevati. Oggi ci sono ottimi servizi che danno modo di personalizzare i gadget anche su tirature più piccole mantenendo i costi unitari competitivi; attenzione però ad affidarvi solo a professionisti del settore così da poter offrire ai vostri clienti prodotti di qualità, che durano nel tempo e con una stampa curata.

 L’esperienza del packaging

Ultimo aspetto, ma non meno importante: la confezione. Il packaging curato dà la marcia in più al progetto e anche un’agenda o una penna possono cambiare la percezione rendendo il tutto ancora più speciale.

Questi ottimi consigli possono aiutarvi a pianificare una strategia di marketing più completa che comprenda anche articoli promozionali.

 

