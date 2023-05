Concorso biennale nazionale, prestigioso successo per Latteria di Aviano

FVG – Il 1° Maggio 2023 si sono concluse con successo le premiazioni della 10° edizione del concorso biennale CaseoArt -Trofeo San Lucio a Pandino in provincia di Cremona, sede della più prestigiosa scuola di Casari in Italia.

Il premio all’eccellenza dell’arte lattiero casearia, al quale hanno partecipato 310 formaggi prodotti da oltre 150 tecnici casari, provenienti da diverse Regioni Italiane tra le quali: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli e Valle Aosta, in pratica una rappresentanza dell’intero territorio Italiano.

Latteria di Aviano- Del Ben Formaggi si è aggiudicata il primo posto con ben due formaggi

Affinato in ‘bacche bianche’, latteria che viene stagionato 18 mesi, 6 dei quali riposa all’interno di botti in una ricetta creata da Luca e Alessio che miscela diverse vinacce della nostra regione.

Smo’king, erborinato affumicato in legno di faggio, già proclamato campione d’Italia a ottobre 2022.

Il doppio premio arriva proprio nel giorno dell’undicesimo compleanno della Latteria di Aviano, rilevata dalla famiglia Del Ben il 1° maggio 2012.

Tanta la strada percorsa in questi anni da Gioacchino e Luciano insieme ai figli Linda, Veronica, Luca e Alessio che nel 2021 hanno rilevato anche la storica Latteria di Bannia.

Il mondo dei formaggi e delle latterie è un patrimonio importantissimo per il settore agricolo, per mantenere vivo il legame con il territorio e per non perdere le tradizioni nel tempo