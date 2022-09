Confidi Venezia Giulia garantisce l’energia

FVG – Confidi Venezia Giulia Energia è il nuovo prodotto pensato dal consorzio di garanzia fidi per supportare le esigenze di liquidità delle micro, piccole, medie imprese e dei liberi professionisti danneggiati dai recenti rincari dei costi delle forniture di energie. Una iniziativa con delle caratteristiche migliorative rispetto ai termini convenzionali ordinari in essere e che attraverso la durata massima di 36 mesi e un pre-ammortamento fino a 12 mesi, consente il finanziamento di costi legati alla fornitura di energia sostenuti negli ultimi 12 mesi sino ad un importo massimo di 50 mila euro.

<Abbiamo inteso – commenta il presidente di Confidi Venezia Giulia, Antonio Paoletti – intervenire subito con un prodotto che consenta alle imprese e ai professionisti di affrontare meglio l’autunno e l’inverno, attivando delle garanzie con pre-ammortamento di 12 mesi. È un intervento concreto nelle sue caratteristiche particolari proprio perché dovute all’emergenza e simili a quelle attivate durante la pandemia da Covid – 19>.

<Sempre in linea con queste finalità di intervento in aiuto delle imprese per affrontare la crisi energetica in atto – conclude – plaudo all’iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha avuto il via libera dell’Unione Europea a un pacchetto di 260 milioni di euro di sostegni finanziari di Stato per le attività industriali, di servizi e del turismo che operano nella nostra regione. Siamo i primi ad aver ottenuto il parere favorevole della Commissione europea e questo significa che ci stiamo muovendo per tempo su tutti i fronti percorribili per andare a supporto di imprenditori e liberi professionisti>.