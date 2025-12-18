Coop Alleanza 3.0, Natale solidale con “Prendi1 Doniamo1”

9.6 C
Pordenone
giovedì , 18 Dicembre 2025
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
BOLOGNA – Dal 18 al 24 dicembre, la spesa di Natale può trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. Al via nei negozi di Coop Alleanza 3.0 l’iniziativa Coop “Prendi1, doniamo1”, che unisce convenienza e attenzione alla comunità locale.

In tutti i negozi della Cooperativa – quasi 350 tra ipercoop e supermercati da Trieste a Lecce – i soci e le socie che acquistano un panettone o un pandoro a marchio Coop contribuiscono automaticamente a una donazione: per ogni dolce acquistato, Coop ne destinerà uno – o l’equivalente in valore – ad associazioni ed enti del territorio impegnati nel sostegno a persone e famiglie in difficoltà. Un meccanismo semplice e immediato, che permette di “prenderne uno e donarne uno”, trasformando un acquisto tradizionale in un atto di condivisione.

Accanto al valore solidale, l’iniziativa prevede anche un vantaggio per le socie e i soci. Al momento dell’acquisto di un panettone o un pandoro a marchio Coop, socie e soci riceveranno un buono da 5 euro. Sarà possibile riceverne massimo tre per scontrino. Il buono è utilizzabile dal 2 al 18 gennaio 2026 su una spesa minima di 30 euro, fino a un massimo di tre buoni per scontrino per uno sconto massimo di 15 euro su una spesa di minimo 90 euro.
Con “Prendi1, doniamo1”, Coop Alleanza 3.0 conferma il proprio impegno a favore delle comunità locali, dimostrando che anche un dolce tradizionale può diventare un simbolo di solidarietà e partecipazione.

Maggiori info riguardanti l’iniziativa alla pagina all.coop/prendi1doniamo1

