Dalla carta alla prevenzione reale: come cambia la governance della sicurezza nelle imprese

Oltre la firma del datore di lavoro: perché la compliance da sola non basta

La spinta normativa del 2025

Le novità introdotte dal D.Lgs. 159/2025 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 hanno incrinato l’idea che basti un DVR aggiornato per dirsi a posto.

Le ispezioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rese più frequenti dalle nuove risorse in organico, non si limitano più a verificare la presenza dei documenti: sondano l’effettiva applicazione delle misure, tracciano le non conformità, chiedono evidenze di formazione e di verifica dell’apprendimento.

In questo scenario la competenza tecnica diventa elemento di governance. Chi firma procedure o attestati senza un reale controllo del processo espone se stesso e l’azienda a sanzioni superiori e, soprattutto, a un rischio d’immagine difficile da recuperare.

Il Documento di Valutazione dei Rischi come regia del sistema sicurezza

Dai dati alle azioni correttive

Il DVR non è più solo un inventario di pericoli: oggi deve contenere indicatori, trend infortunistici, near miss e criteri di accettabilità del rischio derivati dalla UNI CEI EN IEC 31010.

L’obbligo di includere rischi meccanici, lavori in quota, spazi confinati e sostanze tossiche per la riproduzione, oltre alle nuove istanze di smart working e calamità naturali, impone al datore di lavoro di rivedere periodicamente metodi e fonti informative.

Quando il rischio viene quantificato con rigorosi indicatori di frequenza e gravità, il passaggio logico successivo non è l’archiviazione del report, bensì la progettazione di misure preventive adatte alla realtà operativa dei reparti. E qui entra in gioco la formazione.

Formazione mirata: costruire competenze partendo dal rischio reale

Progettare il percorso formativo

La norma richiede che i corsi non siano generici ma tarati sui risultati dell’analisi; per questo il piano formativo 2026-2028 dovrà riflettere i contenuti del DVR e, soprattutto, aderire al testo del nuovo accordo tra stato e regioni per la formazione sulla sicurezza che ridefinisce durate, modalità didattiche e verifiche di efficacia.

Solo legando in modo esplicito criticità, obiettivi didattici e valutazione finale è possibile dimostrare l’idoneità del percorso rispetto ai rischi documentati. In caso contrario, l’attestato vale poco: gli ispettori potrebbero contestare l’insufficienza delle ore, la mancanza di moduli pratici o l’assenza di verifica dell’apprendimento.

Allo stesso tempo, la formazione su misura crea un effetto collaterale positivo: favorisce la partecipazione dei lavoratori perché tratta problemi che riconoscono come propri, migliorando la cultura aziendale della prevenzione.

Dalla gestione al miglioramento continuo: il ruolo dei modelli organizzativi e delle certificazioni

ISO 45001 e modelli 231 come moltiplicatori di efficacia

Integrare DVR, piano formativo e procedure operative dentro un Sistema di Gestione SSL conforme alla UNI EN ISO 45001:2023 non è più un vezzo da multinazionale. Lo studio Accredia-INAIL su oltre 25 mila imprese mostra una riduzione del 22,6 % dell’indice di frequenza infortuni e del 29,2 % di quello di gravità nelle aziende certificate.

Chi adotta anche un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ottiene un doppio vantaggio: presidia il rischio penale dell’impresa e dispone di un cruscotto di indicatori che alimenta il ciclo di miglioramento continuo. La formazione, in questo contesto, diventa componente strategica del piano di prevenzione e non semplice adempimento di legge.

L’effetto sinergico tra sistema di gestione, modello 231 e piano formativo consente di passare dalla compliance reattiva a una sicurezza proattiva, in grado di anticipare le criticità anziché subirle.