14.7 C
Pordenone
giovedì , 30 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Electrolux Professional e Fondazione Osf insieme per l’inclusione

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il 9 ottobre, in occasione dell’annuale 𝗜𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗔𝗬, Electrolux Professional ha aperto le porte del suo stabilimento alle persone con disabilità del progetto “Pane e non Solo” della Fondazione Opera Sacra Famiglia.

Un evento speciale che nasce da una collaborazione iniziata questa primavera con il progetto di team-building “𝐶𝑢𝑐𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒” (nato da un’idea di Electrolux Professional e sviluppata da FOSF, che ha permesso di unire persone con disabilità a dipendenti di quest’azienda in un’esperienza di collaborazione e crescita reciproca). Ad una delle sessioni ha partecipato anche il presidente Alberto Zanata.

Assieme agli chef di Electrolux, i ragazzi della Fondazione OSF hanno preparato oltre 𝟲𝟬𝟬 𝗰𝗼𝗼𝗸𝗶𝗲𝘀, poi distribuiti con entusiasmo a tutti i dipendenti Electrolux durante la pausa mensa aziendale!

I partecipanti, con il loro impegno e la loro energia, hanno dimostrato che inclusione significa anche “fare insieme”, mettendo le mani in pasta per creare qualcosa di buono, per tutti.

I cookies sono stati realizzati nel laboratorio della sede della Fondazione OSF, rinnovato anche grazie al fondamentale contributo di Banca d’Italia, che ha sostenuto la ristrutturazione degli spazi dedicati al progetto “Pane e non Solo”.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.