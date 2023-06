Estate a Città Fiera: apre lo spazio dedicato agli scacchi

UDINE – L’estate di Città Fiera porterà tantissime novità dedicate alle famiglie. La prima è l’apertura di un nuovo spazio completamente dedicato al mondo degli scacchi: “Scacchi al centro”, al primo piano del centro commerciale.

L’inaugurazione è in agenda per sabato 1 luglio alle ore 15.00. “Scacchi al centro” sarà uno spazio per grandi e bambini per avvicinarsi all’universo degli scacchi: corsi e tornei per esperti e principianti, corsi di gruppo e lezioni individuali per approfondire tecniche di gioco e strategie.

L’inaugurazione sarà l’occasione per l’avvio dei primi due tornei: la “1° Semilampo Scacchi al Centro “TORNEO MASTER (aperto a tutti i tesserati, valido per le variazioni ELO FIDE RAPID) e 1° Semilampo Scacchi al Centro “TORNEO ESORDIENTI (per chi non ha ELO). Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected].

Per tutta l’estate ci sarà la maratona estiva semilampo: 9 tornei a cadenza settimanale (ogni mercoledì a partire dalle 18:00) con premio finale per i migliori partecipanti.

Sempre con partenza sabato 1 luglio “GiocaEstate a Città Fiera” un calendario di oltre 25 appuntamenti gratuiti dedicati ai bambini di tutte le età. In piazza Show Rondò tutti i fine settimana dalle 16 alle 18 una proposta di qualità per imparare giocando, grazie alla collaborazione di alcune insegne di Città Fiera e associazioni presenti sul territorio.

Saranno tante e diversificate le proposte tra cui poter scegliere: laboratori in inglese per i più piccoli in collaborazione con Kids & Us Language School, letture animate con Mabook Store, cooking lab con Academia del Gusto con piatti dolci e salati.

Non poteva mancare un incontro per far conoscere gli scacchi dove si potrà giocare su una scacchiera gigante e grazie all’AFAM (Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia) un laboratorio dedicato alle stelle con visita allo spazio espositivo dedicato all’universo. The Groove Factory curerà gli incontri dedicati alla musica e in collaborazione con Miky Manga i laboratori dedicati al disegno manga.

L’Associazione FVG Bric sarà presente per insegnare a costruire con i mattoncini. Non potevano mancare i laboratori dedicati ai dinosauri curati dal Dino Park e gli appuntamenti con la fotografia grazie alla collaborazione con i Nikonisti friulani.

Tutti i fine settimana estivi tante proposte diverse per trascorrere insieme l’estate.

Programma completo su cittafiera.it: https://www.cittafiera.it/it/news/giocaestate-cittafiera-laboratori-gratuiti