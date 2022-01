Eureka, cultura e creatività incontrano il business in Fiera

PORDENONE – Due giorni di incontri e confronti alla Fiera di Pordenone per promuovere la cultura e la creatività nel mondo dell’impresa. E’ questo il core business di “Eureka 2022 – Prima Fiera Regionale della Cultura e Creatività”, un’iniziativa promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nell’ambito del progetto europeo SACHE “Smart Accelerators for Cultural Heritage Entrepreneurship” in programma il 20 e 21 gennaio nel Centro Congressi del quartiere fieristico pordenonese.

Il programma di Eureka 2022 si articola in due giornate di sessione convegnistica nella Sala Zuliani di Pordenone Fiere mentre circa 10 aziende che operano nei settori della cultura e della creatività sono presenti con propri stand nelle sale adiacenti per incontrare potenziali partner.

Nell’ultima giornata si terranno gli incontri one to one finalizzati a creare business tra le oltre 50 aziende tradizionali e creative che si sono iscritte nel sito della manifestazione. Dalla progettazione di un museo d’impresa all’elaborazione di una strategia di digital branding, sono alcuni esempi dei progetti che qui si possono qui sviluppare.

“Il rapporto tra cultura e impresa come chiave per lo sviluppo” è il tema al centro del dibattito del primo convegno di Eureka in programma giovedì 20 gennaio dalle ore 9.30. Interverranno tra gli altri: Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere, Alessandro Ciriani, Sindaco di Pordenone, Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato per la cultura.

La tavola rotonda sarà animata dal confronto tra importanti rappresentanti del mondo dell’impresa e della cultura: Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Edi Snaidero, Presidente di Snaidero Rino Spa, Elda Felluga, Livio Felluga – Vigne Museum e Stefano Collicelli Cagol, Direttore del centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci” di Prato. Come esempi di successo del connubio tra imprese culturali-creative e imprese tradizionali saranno presentate idee e progetti regionali innovativi provenienti dal mondo delle imprese culturali e creative. Anche i luoghi della cultura possono essere un motore di sviluppo economico ed imprenditoriale.

Il convegno presenta alcune eccellenze come: il Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago; il Museo Carnico delle arti popolari e il Festival Pordenonelegge.it . Nella sessione pomeridiana del convegno i maggiori esperti nazionali del settore presenteranno le più recenti politiche europee e nazionali a supporto del settore culturale e creativo.

Sarà questo anche il filo conduttore della seconda giornata di Eureka, venerdì 21 gennaio, con un focus dedicato all’Art Bonus Nazionale e Regionale, e al Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia come opportunità di crescita delle imprese culturali della regione. Alessandro Calligaris, Presidente di Calligaris spa e Patrizia Moroso, Direttore artistico di Moroso spa saranno i protagonisti del confronto tra imprese sui temi al centro del dibattito.

Giovedì 20 e venerdì 21 gennaio 2022 Fiera di Pordenone Ingresso Centrale

L’accesso in fiera è consentito solo in Possesso di GREEN PASS RAFFORZATO. Inoltre tutti i soggetti sono obbligati ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. (decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021)