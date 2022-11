Figec, Andrea Bulgarelli eletto nella giunta esecutiva

FVG – Eletta la Giunta esecutiva della Figec , Federazione italiana dei giornalisti e degli operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura federata Cisal.

Il Consiglio nazionale della Figec, riunito all’Hotel Massimo D’Azeglio di Roma e in videoconferenza, ha infatti eletto la Giunta che sarà composta dal segretario generale Carlo Parisi, dal presidente Lorenzo Del Boca, dal tesoriere Gaia Marnetto e dai componenti Stefano Biolchini, Andrea Bulgarelli, Vincenzo Colimoro, Paolo Corsini, Graziella Lombardo, Pierantonio Lutrelli, Giuseppe Mazzarino, Enrico Paissan, Pierluigi Roesler Franz, Alessandro Sansoni, Sabrina Talarico e Carola Vai, ai quali si aggiungerà il rappresentante del lavoro autonomo.

I lavori, presieduti da Lorenzo Del Boca, si sono aperti con il saluto del segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, che ha delineato la strategia sindacale della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori in rapporto alle emergenze del Paese e assicurato il pieno appoggio alla federata Figec in un rapporto di collaborazione in un ambito di autonomia e condivisione.

Con l’obiettivo della “tutela e la difesa del lavoro esistente, ma anche della ricerca e dello sviluppo del lavoro che non c’è”, la Figec Cisal è infatti impegnata a “riportare al centro della vita del Paese il tema dell’informazione quale indice di democrazia, che può essere garantita soltanto con la libertà dal bisogno di chi lavora nei media, nel mondo della comunicazione e della cultura in tutte le sue declinazioni”.

Il Consiglio nazionale è stato, inoltre, integrato dai giornalisti Rino Barillari, Alessandro Di Leo, Alessandro Galimberti, Antonio Filippini, Pietro Frenquellucci e Annamaria Terremoto, che si sono aggiunti ai 63 promotori, ed ha proceduto alla nomina di Michele Albanese a delegato nazionale per la legalità.

“La mia presenza nella Giunta esecutiva è anche il riconoscimento – afferma Andrea Bulgarelli – al lavoro di rinnovamento sindacale avviato in Friuli Venezia Giulia per il riconoscimento e la giusta tutela di chi opera nel settore dell’informazione e della comunicazione.

Come Figec stiamo lavorando per stimolare una completa riforma del settore, che parta dalle norme ormai obsolete e guardi alle nuove professioni del comparto e all’evoluzione ormai in atto da tempo. Nelle prossime settimane avvierò un percorso di incontri sul territorio e sensibilizzazione anche politica su queste tematiche”.