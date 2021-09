Fila a Teatro, dieci appuntamenti dal 3 ottobre

FVG – Regalando al pubblico e ai partner grandi soddisfazioni, si é da poco conclusa la prima parte della rassegna Fila a Teatro con le escursioni tetrali dantesche in luoghi unici del nostro territorio e ora Molino Rosenkranz è pronto a girare pagina per proporre la seconda parte della rassegna con un programma di 10 appuntamenti dal 3 ottobre a febbraio 2022.

Un calendario tagliato su misura per i ragazzi, per le famiglie e per quanti sanno che dentro una favola, uno scherzo, un gesto, dentro le parole, gli oggetti e le luci di scena c’è un mondo sorprendente, capace di farci sognare, riflettere, crescere.

Si ritornerà, finalmente, nei teatri: Casarsa delle Delizia, Maniago e Zoppola, ma prima di entrare nelle sale, Fila a Teatro ci concede un altro open air in campagna, tra vigne e frutteti.

Infatti, ad aprire la sezione ragazzi, sarà un appuntamento davvero particolare, domenica 3 ottobre, ad Azzano Decimo, nella sede della Compagnia degli Asinelli che da 10 anni, grazie ai simpatici e testardi asinelli, fa scoprire il piacere e l’importanza del camminare nella natura dietro casa, a passo lento, per riappropriarci di ritmi, prospettive e conoscenze che quasi sempre ci sfuggono nella frenesia della vita di ogni giorno.

Sarà ancor più apprezzato, dopo le clausure del Covid, un pomeriggio a camminare con loro, Checo e Tunin, di 5 e 6 anni, che entreranno a far parte della scena e della storia de “I MUSICANTI DI BREMA” interpretata da Roberto Pagura (Molino Rosenkranz), Gianfranco Gallo (Acqualta Teatro) con l’accompagnamento di Paolo Forte alla fisarmonica.

Mescolando narrazione, figura, giocoleria e musica, la passeggiata farà rivivere la favola dei Fratelli Grimm, la storia che racconta dell’asino, del cane, del gatto e del gallo in viaggio verso Brema per entrare a far parte della banda musicale, ma che soprattutto indica ai bambini la strada verso il coraggio, l’altruismo, la fedeltà, il rispetto degli animali, indipendentemente dalla loro specie di appartenenza o dalla loro età.

Sorprese e divertimento lungo il percorso dove gli asini diventano anch’essi “attori” insegnandoci a riscoprire il passo lento e il piacere di stare a contatto con la natura. A conclusione, nella sede della Compagnia degli Asinelli, attività di animazione, consigli per conoscere più da vicino gli asini, laboratori di arti di strada e… la merenda!

In caso di maltempo l’evento è rimandato a domenica 10 ottobre.

Questi gli appuntamenti fino a novembre:

DOMENICA 24 OTTOBRE ore 16.30 MANIAGO – Teatro comunale Verdi

CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO?”

Accademia Perduta / Romagna Teatri (Emilia Romagna)

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 16.30 ZOPPOLA – Teatro comunale di Zoppola

“CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI”

Collettivo Clown (Lombardia)

DOMENICA 14 NOVEMBRE ore 16.30 CASARSA DELLA DELIZIA – Teatro comunale Pasolini

“CATTIVINI” CABARET-CONCERTO PER BIMBI MONELLI

Kosmocomico Teatro (Lombardia)

DOMENICA 28 NOVEMBRE ore 16.30 MANIAGO – Teatro comunale Verdi

“CHIUDI IL BECCO FLINT” RACCONTI A CACCIA DEL TESORO

Blanca Teatro (Toscana)

• Tutto il programma, fino a febbario 2022 su www.filaateatro.it

• Posti limitati, prenotazione vivamente consigliata.

La seconda parte di Fila a Teatro è organizzata da Molino Rosenkranz con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli. Partner: Comuni di Casarsa della Delizia, Maniago, Zoppola e Compagnia degli Asinelli di Azzano Decimo.