La pordenonese Alessia Michelin campionessa mondiale karate wukf

FVG – Alessia Michelin è la nuova campionessa del mondo di karate Wukf, la 22 enne di Caneva in Romania è salita per ben due volte sul gradino più alto del podio iridato nella specialità del kata individuale, imponendosi nello stile Shito Ryu e nella categoria all styles in cui si sono affrontate le migliori interpreti di tutti gli stili del karate.

Una grande soddisfazione per Alessia che pratica il karate da 15 anni e si allena al Karate Club Cordignano, spostamenti ed allenamenti non gli hanno impedito di eccellere anche nello studio e il prossimo novembre prenderà la laurea in fisioterapia.

“Sono molto felice del risultato ottenuto – sottolinea Michelin – anche per il fatto che appena è stato possibile, abbiamo ricominciato subito gli allenamenti ed è stata la prima gara importante dopo il periodo di chiusura. A causa della sanificazione hanno interrotto la gara per poi riprenderla, per cui sono ancora più gratificata del risultato nonostante le variabili di gara!”