Forte terremoto di magnitudo 5.7 nel Centro Italia, avvertito anche in Friuli

FVG – Una forte scossa di terremoto, di magnitudo ML 5.7 (Mw 5.5) in Adriatico, avvertita distintamente in FVG, si è verificata a circa 30 km dalla costa adriatica all’altezza di Pesaro alle 7.07 del mattino di mercoledì 9 novembre. È seguita una seconda scossa, di magnitudo 4, alle 7,12.

Tra le 7.15 e le 7.35, l’Ingv segnala altre nove scosse da 3.6 a 2.4. Sono una ventina le scosse di magnitudo superiore a 2 che si sono susseguite dopo la prima di 5.5.

Il terremoto è stato avvertito distintamente in Friuli Venezia Giulia.

Nelle Marche gente in strada. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni sono arrivate ai vigili del fuoco dopo le forti scosse di terremoto che si sono susseguite.

In diverse città delle Marche sono state precauzionalmente sospese le lezioni scolastiche e universitarie. In particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona scuole chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

Traffico ferroviario sospeso in via precauzionale nei pressi di Ancona, sulla Linea adriatica, per sospetti danni ai binari.