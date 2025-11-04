Forza, Focus e Gratitudine: le risorse interiori di Giorgia per vincere le sfide della vita

FVG – “Non si tratta solo di resistere ad ogni costo, ma di scegliere chi vuoi essere anche quando tutto va storto”.

Le parole di Giorgia Foresto, studentessa di Economia Aziendale all’Università di Udine, allenatrice di ginnastica artistica e coach in formazione. A 24 anni ha concluso la sua seconda maratona internazionale, quella di Berlino, domenica scorsa 21 settembre. Ma il vero traguardo non è stato il tempo sul cronometro. È stato tutto ciò che ha scoperto lungo quei 42 chilometri e 195 metri, di sé stessa e dei suoi limiti.

“Berlino mi ha messa in ginocchio. Ma mi ha anche insegnato quanto sono capace di rialzarmi. Proprio la mattina della gara, un imprevisto fisico ha messo Giorgia davanti ad una scelta: mollare o resistere. Quella mattina ho capito che non avrei potuto contare unicamente sul mio corpo. La mente avrebbe dovuto lottare davvero tanto. Ogni volta che sentivo il corpo cedere e quella vocina

interiore che mi diceva ’Giorgia, non ce la puoi fare così’, mi chiedevo: ‘Sono davvero disposta a mollare?’. La verità è che non lo ero. Ho così deciso di attingere a ciò che più di tutto ha un valore significativo per me, il mio mantra: forza, focus e gratitudine.”

Per l’atleta queste tre parole non sono solo concetti, ma vere e proprie risorse interiori:

• Forza, quella che serve per non mollare, che parte dal corpo ma si costruisce ogni giorno con la disciplina;

• Focus, la capacità di tenere lo sguardo fisso sull’obiettivo e la mente sul presente, anche quando la testa vorrebbe distrarsi o arrendersi;

• Gratitudine, il motore più potente di tutti: quello che permette di riconoscere il valore di ogni momento, anche quello doloroso e di continuare a sorridere anche quando tutto sembra andare a rotoli.

E così ha fatto, ha continuato. Non per dovere, ma per scelta. Per dimostrare a sé stessa che, nonostante tutto, può affrontare qualsiasi cosa. “La maratona è la metafora perfetta della vita. Faticosa, imprevedibile, ma anche straordinariamente ricca di emozioni e di insegnamenti.” Oggi Giorgia frequenta il MICAP – Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni, un percorso di crescita personale che le sta permettendo di affinare strumenti e competenze per aiutare sé stessa e gli altri a dare il meglio, in ogni ambito della vita.

Per questo oggi non parla solo a chi corre. Come coach, parla a chiunque abbia un obiettivo davanti. A chiunque stia attraversando un periodo buio, pieno di dubbi e fatica. A chi magari, in silenzio, sta correndo la propria maratona personale.

“Puoi farcela, anche quando credi che non sia possibile. Anche quando tutto, dentro e fuori, ti dice il contrario.”

Oggi Giorgia corre ancora. Corre per ricordarsi chi è diventata. Corre per dire al mondo che la vittoria più grande è non fermarsi, anche quando ogni passo sembra impossibile. “Fidati del processo. Un giorno sarai fiera di ciò che sei diventata. Anche se non vedi subito i risultati, credici. Perché ogni passo, ogni scelta, ogni sconfitta, sta costruendo la persona che diventerai. E quando raggiungerai il tuo traguardo, qualunque esso sia, celebralo intensamente. Perché te lo meriti.”