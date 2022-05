I Borghi del Friuli Venezia Giulia diventano smart grazie a Bippo

FVG – Ad un anno dai prestigiosi riconoscimenti nazionali di Invitalia e Top of the PID (premio delle Camere di Commercio per la digitalizzazione) Bippo stringe una partnership con i Borghi Belli del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di far parlare i luoghi grazie all’app “Borghi Belli FVG”.

Il progetto è stato presentato in anteprima lo scorso weekend a Sesto al Reghena, durante la conferenza “Dialogo sul turismo diffuso” organizzata dall’amministrazione comunale con la partecipazione di esponenti del FAI Pordenone e Turismo FVG.

Il sistema “Bippo” ideato da Emalab, startup pordenonese che opera nel campo della comunicazione digitale, permette di connettere gli smartphone dei visitatori alle preziose informazioni che i luoghi turistici del FVG mettono loro a disposizione: grazie ad un’app gratuita per smartphone e ai piccoli dispositivi bluetooth disseminati sul territorio dei Borghi, i visitatori potranno vivere delle esperienze di viaggio inedite.

La logica della visita tradizionale viene capovolta: grazie all’app il turista non dovrà più andare alla ricerca delle informazioni, ma saranno queste a comparire direttamente sul suo smartphone proprio nel momento in cui questi ne ha più bisogno.