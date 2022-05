Con Palmanova Village alla scoperta di Fico Eataly World

AIELLO DEL FRIULI – Palmanova Village regala l’ingresso gratuito da FICO Eataly World, il Parco tematico di Bologna dedicato al cibo italiano che incarna l’eccellenza del food Made in Italy, cui si aggiunge un mix di esperienze uniche, grazie alla presenza di 30 attrazioni e giostre, 7 aree a tema, 26 ristoranti, 60 operatori della filiera agroalimentare.

L’operazione è resa possibile grazie alla partnership siglata da Land of Fashion, il gruppo che riunisce i cinque Village in Italia (oltre a Palmanova, anche Franciacorta, Mantova, Valdichiana e Puglia), e Fico Eataly World.

Dal 30 maggio al 15 giugno, chiunque acquisterà un biglietto di ingresso al parco FICO Eataly World riceverà in omaggio una gift card da 10 euro che potrà essere spesa al Palmanova Village o in uno qualsiasi degli altri Village.

Successivamente, dal 18 giugno al 2 luglio i clienti Land of Fashion, a fronte di una spesa minima di 50 euro effettuata al Palmanova Village, riceveranno una cartolina valida per un ingresso gratuito al FICO Eataly World, che comprende anche il tour guidato del Parco e l’accesso illimitato alle sue attrazioni e ai 5 padiglioni multimediali.

“Da sempre investiamo per offrire nuove esperienze ai nostri clienti, in particolare sul territorio del FVG – spiega Giada Marangone, responsabile marketing di Palmanova Village – grazie a questo progetto condiviso con tutto il gruppo Land of Fashion, possiamo donare l’opportunità di scoprire un luogo unico in Italia come Fico, che unisce il meglio del made in Italy e delle sue tradizione enogastronomiche”.