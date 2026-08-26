“I miei genitori tesserati da Fn di Vannacci a loro insaputa”, caso in Fvg

FVG – Una coppia di origini rumene sarebbe stata tesserata a sua insaputa da Futuro Nazionale, il movimento politico che fa capo a Roberto Vannacci.

Lo scrive Repubblica citando il caso, verificatosi in Friuli Venezia Giulia, reso noto dal figlio della coppia, Mihai Tudose, iscritto a Sinistra Italiana e appartenente anche lui alla comunità romena.

Il giovane aprendo la cassetta della posta vi avrebbe trovato due tessere di Futuro Nazionale intestate ai genitori, in quel momento in vacanza.

Secondo quanto scrive il quotidiano, il giovane avrebbe telefonato ai genitori i quali gli avrebbero detto di non aver mai presentato domanda di iscrizione al partito, né di aver pagato la quota.

A chiedere l’iscrizione, racconta il figlio della coppia, sarebbe stata Gabriela Bulai, consigliera comunale di Prata di Pordenone, di origine romena, ex esponente della Lega passata poi con Vannacci, chiedendo anche una fotografia dei rispettivi documenti. Non è invece chiaro chi abbia pagato la quota associativa.

Secondo Antonio Falzarano, l’uomo che tiene le fila di Futuro Nazionale in Fvg, il movimento del generale Roberto Vannacci di cui Falzarano è vecchio amico, non c’è stata alcuna irregolarità, nessun tesseramento a insaputa di qualcuno.

“Il problema è sorto – spiega – perché il figlio della coppia, che è comunista, ha trovato le due tessere di Futuro Nazionale intestate ai genitori ed è rimasto sorpreso, l’ha raccontato” al partito e si è diffusa la notizia. Ma la coppia “si è tesserata volontariamente, ha compilato i moduli con relative generalità, non sono tessere inventate”. Falzarano ha anche confermato che la coppia è stata convinta da Gabriela Bulai. Diffusasi la notizia, “Bulai ha chiamato la coppia, che si è scusata della vicenda; lei è una amica di famiglia, e ripeto, nessuno è stato costretto a firmare e altrettanto nessuno è stato tesserato a sua insaputa”.

“Comunque – ha proseguito – le tessere scadono il 31 dicembre, la coppia può scegliere di non rinnovarle; oppure può scegliere di cancellarsi, non c’è alcun problema” Gabriela Bulai ha reclutato oltre duecento iscritti in Fvg, regione dove, come conferma lo stesso Falzarano, “gli iscritti sono oggi cinquemila”. “Ho chiesto proprio oggi al generale come comportarmi – ha concluso Falzarano riferendosi alla vicenda della coppia – mi ha detto di aspettare, poi si vedrà”.

Foto Ansa.