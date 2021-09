I politici stanno usando i Livestreams per attirare gli elettori più giovani

Celebrità, micro influencer, nano influencer, grandi influencer, e praticamente tutti coloro che possono beneficiare del livestreaming lo fanno per attirare un seguito. Pertanto, non dovrebbe essere una sorpresa che anche i politici stiano iniziando a fare lo stesso. Dopo tutto, nessun altro ha bisogno di sostenitori e seguaci per rimanere sulla cresta dell’onda quanto loro.

I popolari politici Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) e Omar sono diventati popolari all’interno della comunità di streaming, e uno sguardo più attento all’approccio, al mezzo e agli obiettivi dei due politici dovrebbe fare più luce su come i politici sono improvvisamente diventati live streamer su Twitch.

AOC e Omar su Twitch

Alexandria Ocasio-Cortez, conosciuta anche come AOC, è la Rappresentante del 14° distretto congressuale di New York nel Bronx. La democratica è in carica da gennaio 2019, e si dà il caso che sia uno dei politici più popolari tra le giovani generazioni. Illhan Omar, d’altra parte, è un altra rappresentante della politica divenuta molto popolare nello Stato in cui esercita la sua carica. Rappresentante del 5° distretto congressuale del Minnesota, appartenente al partito democratico-contadino-lavoratore.

Nell’ottobre del 2020, AOC e Omar hanno unito le forze su Twitch e hanno trasmesso in streaming una sessione live di loro che giocavano ad Among Us. Per coloro che non hanno familiarità con il gioco, Among Us è un gioco multiplayer incredibilmente popolare, ma relativamente semplice. I giocatori sono collocati a bordo di un’astronave e divisi in due gruppi separati chiamati Crewmates e Imposters. I membri dell’equipaggio cercano di identificare e sbarazzarsi degli alieni impostori tra di loro, mentre gli Imposters avranno l’unico obiettivo di sabotare e uccidere tutti i membri dell’equipaggio prima di essere identificati.

Perché lo streaming dal vivo è stata una mossa pionieristica

Questa mossa intelligente del Partito Democratico si è rivelata un’ottima manovra prima delle elezioni.

Il live stream ha attirato oltre 400.000 spettatori dalle fasce d’età di riferimento, il che testimonia sia la popolarità di AOC e Omar, sia il potere del live streaming.

In combinazione con la disponibilità di webcam HD e delle opzioni di microfono a prezzi accessibili e di alta qualità, il vlogging attraverso i social media come YouTube e Twitch è un concetto accessibile a quasi tutti in questi giorni. Di conseguenza, il live streaming è stato riconosciuto come uno strumento efficace da marketer, giocatori professionisti e creatori di contenuti. Tuttavia, Rep. Ocasio-Cortez e Rep. Omar hanno dimostrato quanto potente possa essere lo streaming dal vivo anche in politica per raccogliere l’attenzione di massa.

Incontrare gli elettori sul loro terreno di casa

La genialità di questa mossa politica non è passata inosservata ai media o al grande pubblico, perché le due donne ne hanno parlato apertamente. È stata una mossa aperta e un richiamo passivo all’attenzione politica, a cui nessun elettore è stato costretto o addirittura ci si aspettava che partecipasse. Non è stato un raduno o un discorso politico, ma una semplice mossa in cui gli elettori e i rappresentanti del Congresso hanno giocato insieme a un semplice videogioco, mentre discutevano di politica. Invece di dire agli elettori di ascoltare, i politici hanno raggiunto i loro elettori sul loro territorio.

Sia Omar che Alexandria hanno esposto opinioni, punti di vista e obiettivi politici durante il livestream, ma niente di tutto ciò è sembrato forzato. Invece, per la prima volta nella storia della politica, elettori e politici hanno giocato a un videogioco insieme, hanno discusso di questioni attuali e tutti quelli che hanno guardato il livestream si sono divertiti molto.