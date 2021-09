Montascale, guida all’acquisto: modelli e prezzi

Acquistare un montascale per uso domestico è un’ottima decisione per rendere più agevole la vita di una persona con disabilità o di un anziano all’interno della propria abitazione. Un montascale è uno strumento di grande importanza in tutti i casi in cui si abbia a che fare con una persona con limitata capacità motoria.

Oggi il mercato è piuttosto vario così come le misure utili a fornire sostegno economico a chi abbia necessità di un dispositivo di questo genere ma si trovi in condizioni di indigenza. Il tutto si traduce in una grande scelta di modelli e nella possibilità di usufruire di bonus o incentivi fiscali vari ed eventuali.

Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sui montascale, quali sono tipologie e modelli che possono essere acquistati oggi sul mercato e sui relativi prezzi. Il tutto partendo dal fatto che, in rete, è possibile rivolgersi a realtà specializzate in montascale come nel caso di Handicare.

Modelli di montascale

I montascale di possono classificare, fondamentalmente, in due modelli. Montascale a poltroncina e montascale a pedana. Vediamo nel dettaglio il funzionamento di ciascuno dei due.

1. Montascale a poltroncina: è adatto per persone che abbiano ancora una capacità motoria, magari anziani con qualche difficoltà o pazienti con disabilità lieve. La persona in questione dovrà soltanto sedersi sulla poltroncina, ancorata ad un binario, ed azionare il meccanismo con una sorta di joypad.

2. Montascale a pedana: i montascale a pedana sono utili nel caso di esigenze più complesse, ovvero di persone che non abbiano capacità motoria propria e che per questo si trovino sulla carrozzina. Si può salire direttamente sulla pedana, abilitata per sostenere carichi maggiori, ed essere trasportati in modo semplice.

Questi sono i modelli fondamentali di montascale; all’interno di tale differenziazione possono essere poi inseriti i montascale per scale curve e quelli per scale dritte.

Costi e agevolazioni

E veniamo al capitolo costi: un montascale può raggiungere cifre anche piuttosto considerevoli. Oggi, fortunatamente, il mercato si è ampliato ed è possibile trovare anche un montascale usato a ad un prezzo estremamente accessibile.

Il prezzo finale di un dispositivo di questo genere tuttavia può essere parzialmente attutito dalla presenza di contributi per l’acquisto e sgravi fiscali di vario genere. Sono diverse le agevolazioni per l’acquisto di un montascale, proprio in considerazione del fatto che si tratta di un dispositivo il cui acquisto è sempre legato alla presenza di persone con disabilità.

Proprio per garantire un sostegno a queste persone, sono previsti incentivi all’acquisto, ovvero aiuti dei quali usufruire direttamente quando si procede a comprare il montascale; o possibilità di ottenere detrazioni fiscali sull’Irpef. Da segnalare infine che l’acquisto di un montascale prevede sempre l’iva agevolata al 4%, fattore che contribuisce a limitarne il prezzo complessivo.