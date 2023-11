Il Natale arriva a Palmanova Village, un mese di eventi

AIELLO DEL FRIULI – A Palmanova Village si accende la magia del Natale: si chiama “Where Christmas happens” ed è un insieme di installazioni, decorazioni e attività natalizie pensate per essere in linea con il progetto di Environmental Art, ideato e realizzato dall’artista Geometric Bang che ha trasformato il Villaggio in una coloratissima galleria d’arte a cielo aperto.

Strisce di luci al neon incorniciano le facciate degli ingressi, gli alberi, le siepi e alcuni edifici nelle vie interne del Villaggio, mentre l’area della fontana è ricoperta da un manto di palline colorate con al centro un grande albero composto da sfere colorate giganti di diverse dimensioni.

Nell’ingresso B, invece, un tetto luminoso di luci neon che continuano anche lungo le pareti perimetrali creano un effetto davvero immersivo e scenografico.

Winter Wonder, un mese di eventi speciali

Il Civico 97 di Palmanova Village si trasforma in uno spazio magico di attività, laboratori e creazioni per vivere il periodo natalizio con esperienze davvero magiche ed emozionanti, pensate per coinvolgere tutta la famiglia.

My personal perfume. Sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, con l’aiuto di 2 fragrance specialist, si potra’ creare il proprio profumo personalizzato, regalato in un apposito flaconcino.

Christmas ball. Venerdì 8, sabato 9, domenica 10 dicembre e ancora venerdì 22 e sabato 23, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà possibile creare, decorare e personalizzare gratuitamente una pallina natalizia. Un laboratorio da fare da soli, con i bambini o con gli amici.

Custom Xmas. Sabato 16 e domenica 17 dicembre, alcuni artisti di fama internazionale saranno a disposizione della clientela per personalizzare gratuitamente gli acquisti fatti negli store del Villaggio in modo da rendere unici e originali i regali di Natale, come sneakers, borse, giubbotti, t-shirt, oggetti per la casa e molto altro… basta liberare la fantasia e affidarsi all’abilità creativa degli artisti che saranno presenti: Federica Cella, specializzata in disegno e pittura di abbigliamento, Samantha Toffa, che decora e incide vetro, borse e accessori, Albarosa Gatti, specializzata in cucito, sartoria e vinilizzazioni, e Laboratorio 17, i maestri della personalizzazione di sneaker e accessori in pelle.

Christmas Gift e Inkspired Christmas: pacchetti e biglietti personalizzati

Venerdì 8, sabato 9, domenica 10 e anche venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dicembre, sempre al Civico 97, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà possibile ricevere un biglietto di auguri personalizzato da un artista calligrafo e far impacchettare gratuitamente i regali di Natale acquistati al Villaggio, il tutto a tema Winter Wonder-Land of Fashion: Art Edition.

«Il Natale 2023 di Palmanova Village quest’anno è un Natale tutt’altro che tradizionale, capace di attrarre un pubblico eterogeneo al Villaggio. – sono le parole della center manager Linda Basile – Fin d’ora i nostri ospiti possono ammirare le nuove installazioni e luminarie che si sposano perfettamente con l’intervento di environmental art che ha già coinvolto il Villaggio scoprendo come il Natale di Palmanova Village abbia una forte connotazione artistica e cosmopolita, capace di dialogare con la clientela anche straniera che frequenta anche durante i mesi invernali la nostra destinazione».