5.6 C
Pordenone
martedì , 3 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Il Polo Tecnologico AA porta l’innovazione dal Ces al Fvg

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – Trasformare le avanguardie tecnologiche globali in asset competitivi per il territorio: questo propone il ciclo di incontri promosso dal Polo Tecnologico Alto Adriatico, pensato per declinare le principali tendenze emerse al CES di Las Vegas 2026 in soluzioni concrete e misurabili per le imprese del Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa si propone di superare l’approccio puramente divulgativo all’innovazione, puntando su una governance tecnologica orientata all’impatto industriale, al ritorno sugli investimenti e al trasferimento di competenze ad alto valore aggiunto. Un percorso che mette in relazione visione internazionale, ricerca applicata e bisogni reali del sistema produttivo regionale. Elemento distintivo del programma è il parterre di relatori di livello internazionale, provenienti da contesti di eccellenza nel campo dell’Intelligenza Artificiale, dell’High-Performance Computing, dell’Industrial IoT e della finanza per l’innovazione. Un confronto diretto tra mondo industriale, ricerca avanzata e grandi player tecnologici globali.

Tra i protagonisti del ciclo di incontri figurano Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico, manager con una lunga esperienza in gruppi multinazionali come Electrolux, Pirelli e Ideal Standard, oltre che membro del comitato di valutazione dell’European Institute of Innovation and Technology (EIT). Accanto a lui interverrà Ashley AuBuchon-Arcand, Enterprise AI Transformation Leader di IBM, consulente di fiducia per aziende Fortune 500 e riferimento internazionale sui temi dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali.

Il dialogo tra innovazione tecnologica e finanza strutturata sarà affidato a Diego Bravar, Presidente di BioValley Investments Partner, già fondatore di TBS Group e Vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico, con una lunga esperienza anche come consulente per la World Bank. Completano il panel Francesco De Giorgi, CEO di eXact Lab, esperto di High-Performance Computing e Data Analytics con un passato alla SISSA e collaborazioni con l’UNDP; Matteo Cipriani, Technical Sales Strategist di Zerynth, specializzato in Industrial IoT, AI ed efficientamento energetico per le PMI manifatturiere; e Fiorenza Succu, Chief Evangelist dell’Istituto AI4I, ente fondato dal Governo italiano per promuovere una ricerca trasformativa orientata alle applicazioni industriali dell’Intelligenza Artificiale.

L’obiettivo degli incontri: superare l’hype tecnologico e accompagnare le imprese verso una governance dell’innovazione basata su impatto reale, ritorno sugli investimenti e trasferimento tecnologico qualificato.

«Il nostro compito non è raccontare l’innovazione, ma renderla praticabile», sottolinea Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico. «Il CES di Las Vegas è un osservatorio straordinario sulle traiettorie tecnologiche globali, ma il vero valore nasce quando queste traiettorie vengono declinate nei contesti produttivi locali, con metodo, competenze e misurabilità dei risultati. Con questo ciclo di incontri vogliamo offrire alle imprese strumenti concreti per decidere dove investire, come farlo e con quali ritorni, riducendo il rischio e aumentando la competitività».

A rafforzare la valenza industriale dell’iniziativa, il coinvolgimento di Confindustria Alto Adriatico: «Le imprese, oggi, non hanno bisogno di slogan sull’innovazione ma di occasioni serie per capire come governarla – spiega afferma Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico -; portare in Friuli Venezia Giulia competenze, casi concreti e visioni maturate in contesti internazionali significa rafforzare la capacità delle aziende di affrontare la trasformazione industriale con maggiore consapevolezza. Il ciclo di incontri va esattamente in questa direzione: creare connessioni di valore tra tecnologia, industria e territorio».

Il programma
Il ciclo di incontri si articolerà in due appuntamenti:
4 febbraio 2026 – Pordenone
“Oltre l’hype: migliorare il ROI. Use case IBM”
Un focus sulla sostenibilità economica degli investimenti in Intelligenza Artificiale e soluzioni data-driven, a partire da casi reali e metriche di impatto.

4 marzo 2026 – Trieste
“HPC e le nuove frontiere”
Un approfondimento sul ruolo del supercalcolo come fattore abilitante per la simulazione avanzata, l’ottimizzazione dei processi industriali e lo sviluppo di nuovi modelli produttivi.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.