Il Polo Tecnologico AA porta l’innovazione dal Ces al Fvg

FVG – Trasformare le avanguardie tecnologiche globali in asset competitivi per il territorio: questo propone il ciclo di incontri promosso dal Polo Tecnologico Alto Adriatico, pensato per declinare le principali tendenze emerse al CES di Las Vegas 2026 in soluzioni concrete e misurabili per le imprese del Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa si propone di superare l’approccio puramente divulgativo all’innovazione, puntando su una governance tecnologica orientata all’impatto industriale, al ritorno sugli investimenti e al trasferimento di competenze ad alto valore aggiunto. Un percorso che mette in relazione visione internazionale, ricerca applicata e bisogni reali del sistema produttivo regionale. Elemento distintivo del programma è il parterre di relatori di livello internazionale, provenienti da contesti di eccellenza nel campo dell’Intelligenza Artificiale, dell’High-Performance Computing, dell’Industrial IoT e della finanza per l’innovazione. Un confronto diretto tra mondo industriale, ricerca avanzata e grandi player tecnologici globali.

Tra i protagonisti del ciclo di incontri figurano Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico, manager con una lunga esperienza in gruppi multinazionali come Electrolux, Pirelli e Ideal Standard, oltre che membro del comitato di valutazione dell’European Institute of Innovation and Technology (EIT). Accanto a lui interverrà Ashley AuBuchon-Arcand, Enterprise AI Transformation Leader di IBM, consulente di fiducia per aziende Fortune 500 e riferimento internazionale sui temi dell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali.

Il dialogo tra innovazione tecnologica e finanza strutturata sarà affidato a Diego Bravar, Presidente di BioValley Investments Partner, già fondatore di TBS Group e Vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico, con una lunga esperienza anche come consulente per la World Bank. Completano il panel Francesco De Giorgi, CEO di eXact Lab, esperto di High-Performance Computing e Data Analytics con un passato alla SISSA e collaborazioni con l’UNDP; Matteo Cipriani, Technical Sales Strategist di Zerynth, specializzato in Industrial IoT, AI ed efficientamento energetico per le PMI manifatturiere; e Fiorenza Succu, Chief Evangelist dell’Istituto AI4I, ente fondato dal Governo italiano per promuovere una ricerca trasformativa orientata alle applicazioni industriali dell’Intelligenza Artificiale.

L’obiettivo degli incontri: superare l’hype tecnologico e accompagnare le imprese verso una governance dell’innovazione basata su impatto reale, ritorno sugli investimenti e trasferimento tecnologico qualificato.

«Il nostro compito non è raccontare l’innovazione, ma renderla praticabile», sottolinea Franco Scolari, Direttore Generale del Polo Tecnologico Alto Adriatico. «Il CES di Las Vegas è un osservatorio straordinario sulle traiettorie tecnologiche globali, ma il vero valore nasce quando queste traiettorie vengono declinate nei contesti produttivi locali, con metodo, competenze e misurabilità dei risultati. Con questo ciclo di incontri vogliamo offrire alle imprese strumenti concreti per decidere dove investire, come farlo e con quali ritorni, riducendo il rischio e aumentando la competitività».

A rafforzare la valenza industriale dell’iniziativa, il coinvolgimento di Confindustria Alto Adriatico: «Le imprese, oggi, non hanno bisogno di slogan sull’innovazione ma di occasioni serie per capire come governarla – spiega afferma Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico -; portare in Friuli Venezia Giulia competenze, casi concreti e visioni maturate in contesti internazionali significa rafforzare la capacità delle aziende di affrontare la trasformazione industriale con maggiore consapevolezza. Il ciclo di incontri va esattamente in questa direzione: creare connessioni di valore tra tecnologia, industria e territorio».

Il programma

Il ciclo di incontri si articolerà in due appuntamenti:

4 febbraio 2026 – Pordenone

“Oltre l’hype: migliorare il ROI. Use case IBM”

Un focus sulla sostenibilità economica degli investimenti in Intelligenza Artificiale e soluzioni data-driven, a partire da casi reali e metriche di impatto.

4 marzo 2026 – Trieste

“HPC e le nuove frontiere”

Un approfondimento sul ruolo del supercalcolo come fattore abilitante per la simulazione avanzata, l’ottimizzazione dei processi industriali e lo sviluppo di nuovi modelli produttivi.