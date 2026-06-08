Eps, l’Innovation Week apre le porte ai bambini

CHIONS – EPS SRL, azienda di riferimento nel settore della lavorazione della materia plastica con sede a Chions, oggi ha aperto le porte ai bambini con un’attività unica nel suo genere: una speciale prosecuzione dell’Innovation Week, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della plastica durevole, del riciclo e dei principi dell’economia circolare.

Un’iniziativa nata come naturale estensione dell’Innovation Week, la settimana dedicata all’innovazione e alla costruzione di valore condiviso tra aziende, istituzioni, università e territorio. Forte del successo dell’evento e della convinzione dell’importanza di investire sul futuro, l’azienda ha scelto di fare qualcosa di diverso per una realtà metalmeccanica.

I venti bambini, di età compresa tra i 2 e i 14 anni, hanno potuto conoscere da vicino cosa sia la plastica durevole, come avviene il processo di riciclo e quali siano i principi fondamentali dell’economia circolare. L’attività è stata progettata con due itinerari distinti, calibrati sulle diverse fasce d’età. Durante questa esperienza, i bambini sono diventati veri esploratori e attraverso giochi, dimostrazioni e piccoli esperimenti, hanno scoperto come nasce un oggetto in plastica, cosa significa “plastica durevole” e come ogni materiale può essere recuperato e trasformato in qualcosa di nuovo. Hanno osservato da vicino stampi, granuli plastici, presse ad iniezione e processi produttivi, vivendo la visita come un viaggio educativo e sorprendente.

Questo appuntamento ha avuto un significato ancora più speciale: i protagonisti di questa giornata sono stati i figli dei dipendenti di EPS. Un momento di condivisione che ha unito famiglia e lavoro per mostrare ai più piccoli il valore di ciò che ogni giorno costruiamo in azienda.

Al centro dell’esperienza c’è stato un messaggio semplice e potente: la plastica, se usata con responsabilità e riciclata, può diventare parte di un futuro più sostenibile.

Il processo di iniezione plastica consente infatti di usare e riciclare la plastica per contribuire a un modello produttivo circolare, come ha dichiarato l’Amministratore Delegato Lorena Zambon «Abbiamo scelto di ampliare le attività dell’Innovation Week e di proporre un’esperienza innovativa, per un’azienda metalmeccanica come la nostra, perché desideriamo che i bambini comprendano il valore del rispetto per l’ambiente e dell’economia circolare. Sono loro i protagonisti del domani e investire nella loro consapevolezza significa costruire un futuro più responsabile e sostenibile».

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso intrapreso da EPS per diffondere la cultura della sostenibilità anche tra le nuove generazioni, con l’obiettivo di mostrare come questo sia un impegno concreto, quotidiano e condiviso.