Visit Zoncolan, “Vivere la montagna in famiglia” quasi a costo zero

SUTRIO – Grazie agli strumenti messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, partecipare al camp estivo “Vivere la montagna in famiglia” organizzato a Sutrio, in Carnia, dal 15 giugno al 10 luglio può diventare estremamente conveniente per le famiglie residenti sul territorio regionale.

Infatti, oltre al Voucher TUReSTA FVG, dedicato ai soggiorni turistici in regione, le famiglie possono usufruire anche della Dote Famiglia, il contributo regionale destinato a sostenere le spese per attività educative, ludiche, sportive e ricreative rivolte ai minori. Per il 2026 la misura prevede un contributo fino a 500 euro per ogni figlio minorenne, con ulteriori maggiorazioni previste dalla normativa regionale.

Proprio per consentire a un numero ancora maggiore di famiglie di cogliere questa opportunità, Visit Zoncolan ha deciso di prorogare le iscrizioni al camp fino a esaurimento delle disponibilità.

“Vivere la montagna in famiglia” è molto più di un centro estivo: è un progetto innovativo che permette ai bambini dai 6 ai 13 anni di vivere un’autentica esperienza immersiva nella natura mentre i genitori possono scegliere se godersi una vacanza rigenerante in montagna oppure lavorare da remoto grazie agli spazi di coworking messi a disposizione presso l’albergo diffuso di Sutrio.

Per una settimana i ragazzi trascorreranno il loro tempo tra sport, giochi di gruppo, attività nei boschi, visite in fattoria e in malga, orti didattici, laboratori del legno e del cucito, raccolta delle erbe spontanee e tante esperienze che riportano al centro il valore del fare, della manualità e della relazione con l’ambiente. In un’epoca dominata da smartphone e schermi, il camp nasce con l’obiettivo di restituire ai bambini il piacere della scoperta, del movimento e della socialità all’aria aperta, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturale e culturale della Carnia.

Nel frattempo i genitori potranno rilassarsi, esplorare il territorio, partecipare alle attività organizzate da Visit Zoncolan oppure continuare la propria attività professionale in smart working, trasformando la settimana del camp in una vera esperienza di vacanza per tutta la famiglia.

La quota parte da 10 € al giorno e comprende il soggiorno per l’intero nucleo familiare presso l’albergo diffuso, il camp dal lunedì al venerdì per un bambino, pranzi e merende con prodotti del territorio, trasporti, attività ed utilizzo degli spazi coworking.

I posti disponibili sono ancora limitati e le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento delle disponibilità.

Informazioni e prenotazioni – Visit Zoncolan

https://www.visitzoncolan.com/camp-vivere-la-montagna-in-famiglia

Tel. +39 0433 778921 – [email protected]