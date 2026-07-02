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Il Treno del Confine attraversa la storia tra fortezze e memoria

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – Picchieri, moschettieri, bombardieri, disegni perfetti di strategie di guerra dei soldati del ‘600 e ancora battaglie, armistizi, costruzioni di città, storia e cultura vissuta sul campo. È solo una piccola sintesi di quello che è stato vissuto a bordo del “Treno del Confine”, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Fondazione Ferrovie dello Stato.

Il convoglio storico, con materiale del 1930, viaggiava da Gorizia, e sono state ripercorse tre tappe significative che hanno contraddistinto non solo la storia della regione, ma anche quella dell’Italia intera.

Ad accogliere i partecipanti a Palmanova con rullo di tamburi, oltre al comitato di accoglienza curato dal Gruppo storico, c’era anche il sindaco, Giuseppe Tellini, che ha sottolineato l’importanza di queste attività, fondamentali per valorizzare il territorio e per non cadere in vuoti di memoria.

Al passo cadenzato dell’Alfiere i viaggiatori hanno scoperto, coinvolti in una bellissima coreografia, il gigantesco sistema difensivo della città fortezza unica al mondo e patrimonio dell’Unesco. Una curiosità: il nome Palmanova deriva da Palma che significa vittoria, in ricordo della battaglia di Lepanto, e Nova, aggiunta da Napoleone a seguito della costruzione della terza cerchia fortificata. Alla fermata di Redipuglia i passeggeri sono stati salutati dai “soldati” italiani, tedeschi e austriaci e sono state descritte le uniformi e gli equipaggiamenti del tempo. Ultima tappa Gradisca d’Isonzo, la città giardino, crocevia di storia e territori contesi.

L’itinerario culturale ha attraversato luoghi simbolo della storia militare e di confine del territorio, restituendo una lettura approfondita delle vicissitudini storiche e sociali della regione. L’affascinante treno “centoporte”, era tirato a lucido per l’evento, con i sedili brillanti, i bagagliai, le tende di broccato e i lampadai Art Nuveau. Un tuffo nel passato, dove chiudendo gli occhi e facendosi accarezzare dall’aria che entrava dai finestrini, si poteva immaginare di essere, per un momento, compagni di viaggio di Joyce o Freud.
Emanuela De Domenico

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