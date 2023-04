In Friuli-Venezia Giulia sempre più pagamenti tramite Postepay

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma in linea con il resto del Paese, con un aumento esponenziale dei pagamenti digitali registrati negli ultimi 2 anni tramite le note carte delle Poste: Postepay spopola e diventa la carta per i pagamenti più scelta nella regione.

Sembra proprio che la pandemia abbia spinto le persone a una rincorsa alla digitalizzazione di massa visti i numeri delle Postepay emesse nella regione tra il 2021 e il 2022 per un totale di circa 650 mila carte: 155 mila a Pordenone, 301 mila a Udine, 88 mila a Gorizia e 111 mila a Trieste.

L’utilizzo delle carte emesse dalle Poste conferma la fiducia degli italiani nei confronti del servizio e la scelta di pagamenti cashless sempre più diffusa.

Le carte vengono utilizzate non solo per pagare fisicamente, ma anche per pagamenti online e addebiti di pensione e stipendi grazie alla presenza di codici IBAN associati alle Postepay di ultima generazione.

La capacità delle Poste di rimanere al passo con i tempi è dimostrata dall’offerta sempre più varia di carte tra cui scegliere: basta fare un giro sul sito ufficiale delle Poste per accorgersi che ce n’è per tutti i gusti e le esigenze.

C’è la Postepay Digital, l’ultima arrivata in casa Poste, eletta prodotto dell’anno 2023 che si richiede online ed è gratuita.

Poi c’è una delle preferite assolute: la Postepay Evolution con un canone annuo di 15 euro, scelta per addebiti di stipendio e pensione grazie alla presenza del codice IBAN, pagare bollettini, acquistare biglietti dei mezzi pubblici e molti altri servizi.

E poi c’è anche la Postepay Green dedicata ai ragazzi dai 10 ai 17 anni che esprime l’impegno di Poste Italiane per l’ambiente: la carta è realizzata in materiali biodegradabili (è composta per l’82% da acido polilattico di origine biologica) e rappresenta l’inizio di una nuova era digitale, in cui anche i mezzi di pagamento devono essere sostenibili e riciclati.

Il successo di Postepay, che l’anno scorso ha festeggiato i 160 anni di attività, è il risultato della capacità di Poste di rimanere al passo con i tempi offrendo sempre prodotti all’avanguardia, ma anche comodi e sicuri.

Le Postepay dei primi anni 2000 sono state le prime carte usate per fare acquisti online, quando ancora non ci si fidava del web e si temeva di usare una carta legata a un conto corrente per comprare sulla rete.

Postepay ha risolto il problema della sicurezza sin dall’inizio, creando delle carte che servivano per le prime operazioni digitali e che tutt’ora sono le preferite dai friulani e dagli italiani.

È facile comprendere perché sono le più utilizzate, con le carte prepagate delle Poste Italiane è possibile fare davvero di tutto: pagare le bollette senza recarsi all’ufficio postale (evitando code e risparmiando tempo), domiciliare le utenze di casa o trasferire denaro all’estero direttamente online.

Ma il punto di forza in più è che, oltre alle spese “obbligate” possono essere usate anche per il tempo libero. Sono le preferite per fare shopping online, per acquistare abbonamenti in streaming ma anche per divertirsi e giocare: basti pensare che ci sono molti siti scommesse che accettano Postepay e dov’è possibile giocare online senza preoccupazioni riguardanti la sicurezza del proprio denaro.

Ed è proprio grazie all’estrema versatilità di utilizzo che le carte delle Poste sono diventate le più amate nel nostro Paese.