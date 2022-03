Inaugurata Agrimont, la Mostra dell’agricoltura di montagna

LONGARONE – Dopo lo stop del 2020 e l’edizione digitale del Forum dell’agricoltura di montagna del 2021, nel quartiere fieristico di Longarone Fiere Dolomiti, ritorna, come da tradizione all’inizio della primavera, AGRIMONT la Fiera dell’agricoltura di montagna attesa dagli imprenditori e dagli operatori del mondo agricolo montano e dal pubblico di fedeli appassionati, gli hobby farmer, che visitano la manifestazione con tante aspettative in cerca di novità e proposte.

Nel corso delle oltre 40 edizioni, Agrimont è diventata la più completa mostra dell’agricoltura di montagna, riferimento per l’agricoltura montana bellunese e del Triveneto in sinergia con la Marca Trevigiana, bacino d’utenza sia di espositori sia di visitatori.

Dopo i positivi risultati dell’ultima edizione che ha ribadito il grande interesse degli operatori per la manifestazione, Agrimont si conferma l’occasione ideale per le aziende espositrici per presentare in forma professionale le novità del mercato in fatto di macchinari, attrezzature, prodotti e servizi per tutte le attività legate alla coltivazione della terra, alla forestazione, al riscaldamento naturale.

Ad Agrimont il mondo rurale montano presenta tutto ciò che lo rende unico: dalle macchine e attrezzature per i lavori agricoli in pendenza, alle tecniche e ai prodotti per la cura e manutenzione del territorio sino alle produzioni agroalimentari di eccellenza tipiche dell’agricoltura di montagna, come formaggi, miele e insaccati.

Presente anche il comparto zootecnico: da sempre l’allevamento del bestiame rappresenta un settore strategico per l’agricoltura e l’economia del territorio montano. Un padiglione dedicato alla zootecnia ospita ogni anno la tradizionale rassegna delle principali razze bovine, equine, ovi-caprine e avicole allevate in provincia di Belluno.

Il settore del giardinaggio e del florovivaismo, con i fiori e le piante da frutto, con i prodotti e le piccole attrezzature da utilizzare nella cura dell’orto e del giardino di casa completa la rassegna. La Fiera vuole essere infatti anche un appuntamento per gli appassionati di attività green rispondendo così alle esigenze del momento.

Durante le lunghe settimane di lockdown ci siamo infatti ritrovati a riscoprire l’importanza di avere uno spazio all’area aperta: un giardino, un balcone, un terrazzo dove poter trascorrere il nostro tempo dedicandoci al giardinaggio, creando un orto o un piccolo vivaio, scoprendo e cimentandoci con il nostro pollice verde o semplicemente dove trascorrere delle ore all’aria godendoci la luce, mantenendo un contatto con la natura.

Numerosi gli eventi collaterali: convegni e approfondimenti su temi di attualità per il settore, corsi di formazione per gli operatori agricoli e per gli hobbisti del green (potatura, innesto, utilizzo in sicurezza della motosega), incontri tecnico-professionali in collaborazione con le Associazioni di categoria e la celebrazione della Giornata dell’Apicoltura di montagna.