Incontro Figec Cisal con il presidente Fedriga

FVG – La veridicità della notizia contrapposta alle fake news in particolare se generate attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

È questo un passaggio importante emerso nell’incontro tra il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, il vicepresidente vicario di Uniocamere con delega alla comunicazione, Antonio Paoletti, il segretario nazionale della Figec Cisal, Carlo Parisi e il presidente della Conferenza dei presidenti degli Ordini dei giornalisti regionali, Cristiano Degano.

L’incontro, che ha anticipato l’appuntamento formativo per giornalisti dal titolo “Giornalismo tra digitale e Intelligenza artificiale: opportunità e rischi per una professione da riformare” organizzato a Trieste da Figec Cisal, Studium Fidei e Odg Fvg, ha consentito un breve confronto sulla necessità di una riforma normativa delle ormai obsolete leggi dedicate al settore dell’informazione, dell’importanza della formazione nell’ambito della professione giornalistica e dell’avvento nel settore dell’Intelligenza artificiale.

“Spero che anche dal mondo dei professionisti dell’informazione possano arrivare delle proposte alla politica che io come presidente di Regione sosterrò presso il Governo nazionale. Non con il fine di tutelare solo i giornalisti ma per tutelare i cittadini: dobbiamo far passare il messaggio che tutelare la professione giornalistica significa tutelare il cittadino”.

“È fondamentale intervenire – ha sottolineato Carlo Parisi – per tutelare lavoro e professionalità perché l’assenza di regole certe nel settore dei social network rischiano di dare l’opportunità alla fake news di contrapporsi all’informazione giornalistica.

In ambito nazionale nel Consiglio dell’Ordine dei giornalisti i 12 consiglieri iscritti alla Figec Cisal hanno votato a favore della proposta di riforma dell’accesso alla professione trasmessa ai ministeri competenti”. Proposta consegnata nell’occasione dal presidente dell’Odg Fvg, Cristiano Degano, al presidente Fedriga.