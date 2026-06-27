Intelligenza artificiale, giornalismo, etica: corso di Figec Cisal

UDINE – Intelligenza artificiale, giornalismo, etica e normative sono gli argomenti al centro dell’approfondimento per giornalisti e avvocati organizzato dalla Figec Cisal che si è svolto all’Università di Udine.

All’incontro aperto dal responsabile della formazione dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Renato D’Argenio, sono intervenuti il presidente Figec, Lorenzo Del Boca e il segretario generale, Carlo Parisi. Grazie agli interventi degli avvocati Michele Grisafi e Massimo Borgobello sono stati tracciati limiti e responsabilità europee e nazionali sull’uso dell’Ia prima di comprenderne l’effettivo utilizzo assieme all’esperto Paolo Merzek.

Nell’occasione è stato toccato anche il tema di particolare attualità che in questi giorni sta emergendo il Friuli Venezia Giulia: i giovani e il loro utilizzo delle piattaforme social.

“Già nel 2023 abbiamo rilevato l’importanza di intervenire sul tema dei minori e del loro rapporto con i social media”, ha ricordato mons. Ettore Malnati, teologo e presidente dell’associazione culturale Studium Fidei che ha elaborato la Carta di Trieste sull’Intelligenza artificiale.

“Bisogna educare i giovani all’utilizzo dell’Ia per comprendere meglio il funzionamento delle piattaforme dei social media e ciò che sottende alla veicolazione di certi messaggi. La tutela della dignità della persona parte proprio dalla tutela dei giovani e, come ben richiama Papa Leone XIV nell’enciclica Magnifica Humanitas, dal porre al centro l’uomo e non la macchina”.

“I percorsi di elaborazione delle reti neurali che sono alla base dei sistemi di Intelligenza artificiale (Ia) che muovono i sistemi digitali sono in parte sconosciuti”, ha affermato nel suo intervento Andrea Bulgarelli coordinatore della Carta di Trieste sull’Ia “e a questi sistemi consentiamo di entrare nella vita di tutti noi e in particolare dei giovanissimi, senza filtri e trasparenza sull’operatività”.

“Proprio partendo da questi temi – ha sottolineato mons. Malnati – siamo arrivati all’elaborazione della Carta di Trieste sull’Ia che nell’incontro a Udine abbiamo proposto di estendere al Friuli Venezia Giulia con il coinvolgimenti di esperti dal resto della regione, per integrare e aggiornare uno strumento che vuole essere un decalogo etico sull’uso responsabile e regolamentato dell’Intelligenza artificiale”.

“Come è accaduto per l’elaborazione della Carta – ricorda Bulgarelli – e come è avvenuto nel corso di formazione organizzato dalla Figec di cui sono delegato in tema di Ia – è necessario mettere a confronto competenze trasversali capaci di lavorare assieme per costruire un agire dell’uomo in grado di usare consapevolmente la macchina come un coadiuvante e non un sostituto della propria azione”.