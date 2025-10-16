La libreria R_9 di Alea nell’elite del design nazionale 2025

MILANO – Alea rivive il privilegio e l’onore di essere selezionata con un proprio prodotto all’ADI Design Index, la più prestigiosa rassegna di design nazionale, con importante evidenza anche internazionale. Fra le eccellenze del 2025 scelte dall’Osservatorio permanente del Design ADI c’è R_9, la nuova libreria modulare di Alea, storica azienda pordenonese (fondata nel 1972) dei settori arredo ufficio e contract, attiva in oltre 90 mercati nel mondo. La presentazione ufficiale è avvenuta all’ADI Design Museum di Milano, dove R_9, libreria sostenibile e completamente disassemblabile che si distingue in particolare nell’iconica versione con tubi e ripiani curvi, sarà in mostra fino al 30 ottobre. Successivamente – dal 12 al 28 novembre – l’esposizione sarà trasferita ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025.

La selezione di R_9, opera del designer pordenonese Mirto Antonel, è il punto esclamativo degli ultimi mesi di Alea, reduce dall’inaugurazione dei nuovi showroom a Parigi (a La Défense) e a Milano (a Porta Nuova, a due passi da Corso Como). “Rientrare nell’élite delle eccellenze nazionali del design 2025, a due soli anni dall’ultima volta, ci riempie di orgoglio ed è un riconoscimento che premia il lavoro di tutto il nostro team”, dichiara il Ceo di Alea Tiziano Carlot, che con i fratelli Michela e Paolo guida l’azienda di Sarone di Caneva – Società Benefit dal 2023. Tutti i prodotti selezionati nel biennio 2025-2026 concorreranno all’assegnazione del Compasso d’Oro 2026, il più antico e autorevole premio mondiale di design. “Siamo un’azienda internazionale, ma fieramente ambasciatrice del made in Italy e FVG. Ci teniamo quindi a condividere il riconoscimento con il nostro territorio e tutte le realtà con cui collaboriamo ogni giorno. E proprio in quest’ottica abbiamo un nuovo grande sogno: poter essere presenti anche nel 2027, così da poterci mostrare in casa, all’edizione ADI nel 2027, quando sarà Pordenone la Capitale della cultura. Il nostro team creativo e tecnico è già al lavoro”.

Per Alea è la quinta selezione all’ADI Design Index. In passato l’azienda vi aveva partecipato con Itube (2023), F65 (2019), Paro (2019, con il brand m | artedesign) e Zefiro X (2003).

Link per scaricare video del prodotto all’interno dello showroom di Milano > https://we.tl/t-A9EmIKDIN2

Scheda del prodotto > https://www.adi-design.org/2025_l00693

Nella foto allegata, da sinistra, il designer Mirto Antonel e il Ceo di Alea Tiziano Carlot all’ADI Design Museum di Milano.