Loperfido “Orgoglio alpino a Gemona. Presenza di Meloni riconoscimento per il territorio”

GEMONA – “Siamo orgogliosi di aver riaccolto a Gemona il Presidente Giorgia Meloni, oggi in occasione del raduno Triveneto degli Alpini.

Una dimostrazione di affetto e vicinanza al nostro territorio, contraccambiata di cuore dal bagno di folla che ha letteralmente abbracciato Meloni durante la sfilata. Un forte sentimento di condivisione e partecipazione che ha coinvolto tutti, nel rituale espressione dei valori degli Alpini e dell’orgoglio di esserlo. È stato emozionante sfilare al fianco del Presidente e vedere la gioia nei suoi occhi mentre veniva acclamata dalla cittadinanza.

Un ringraziamento particolare al Ministro Luca Ciriani che ha contribuito a realizzare una visita così straordinaria. Nel cinquantesimo del terremoto la giornata di oggi, con tutti i nostri Alpini, giunti da ogni parte d’Italia e del mondo, nella regione dove tanti di loro hanno prestato servizio, è stata davvero speciale”.

On. alpino Emanuele Loperfido