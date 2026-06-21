Birra Ronche apre il suo Temporary Shop: tradizione e innovazione brindano al territorio

PORDENONE – Una serata partecipata e ricca di entusiasmo ha accompagnato l’inaugurazione del Temporary Shop di Birra Ronche, il progetto imprenditoriale che porta nel bicchiere l’identità e i sapori autentici del territorio.

A tagliare simbolicamente il nastro, ieri sera, è stato l’assessore comunale al Commercio Emilio Badanai Scalzotto, affiancato dalla consigliera Isabella Santini. Nel corso dell’evento è stato portato anche il saluto del sindaco Alessandro Basso e dell’intera Amministrazione comunale. Numerosa la presenza di amici, sostenitori e appassionati che hanno voluto condividere questo importante momento accanto a Lino Zanussi, anima del progetto Birra Ronche.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto della capacità del territorio di coniugare tradizione, qualità e innovazione. Dietro ogni bottiglia, infatti, si nasconde una storia fatta di passione, impegno e profondo legame con la propria terra, elementi che rendono Birra Ronche un prodotto autentico e riconoscibile.

Un plauso particolare è stato rivolto a Lino Zanussi e alla sua compagna, che ha curato con attenzione il packaging del prodotto, contribuendo a trasformare una visione imprenditoriale in una realtà capace di raccontare il territorio attraverso un marchio originale e di qualità.

A nome dell’Amministrazione comunale sono stati espressi i migliori auguri per questa nuova e significativa avventura professionale, con l’auspicio che Birra Ronche possa continuare a crescere e a rappresentare con orgoglio le eccellenze locali.