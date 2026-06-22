Piancavallo, grande successo per la Festa dell’Arnica

PIANCAVALLO – Si è conclusa ieri sera, 21 giugno, con un grande successo la “Festa dell’Arnica” che si è svolta in zona Castaldia lungo la Passeggiata delle Malghe e dedicata ai 10 anni di ARMO 1191.

E’ iniziata la mattina con una giornata di sole, il cielo terso, le montagne verdissime e i fiori gialli dell’Arnica in una fioritura esplosiva.

Durante la giornata, tante persone avevano prenotato dei deliziosi massaggi sotto i faggi e poi i massaggi sonori, metodo bagno armonico con minilab esperenziale di campane tibetane. A seguire un’esperienza sensoriale e meditativa tra i filari dell’Arnica Montana con Alberto Cancian di RI.NATURA.

Aperipranzo a cura di Latteria di Aviano e fiabe e letture per bambini e ragazzi con le campane Tibetane.



La Passeggiata Delle Malghe a cura di Asd Atletica Aviano e i voli in parapendio a cura di Asd Delta Club Montecavallo hanno portato tantissime persone a partecipare e reso la giornata ancora più speciale.

Uno spazio con gazebo è stato dedicato a La Camminata per la Vita con la presenza di Wanes Granzotto, Ivan Maluta, Maurizio Puzzoli Ivan Furlan con il piccolo Sebastian, Monia Montechiarini e abbiamo avuto il piacere di avere con noi anche l’Avv. Morena Cristofori Referente Distrettuale per Fidapa BPW Italy sezione Pordenone che ha ricordato l’impegno di FIDAPA nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, sottolineando l’importanza di fare rete e sensibilizzare le persone verso temi che riguardano tutti.

Erano presenti: il Sindaco di Roveredo in Piano Paolo Nadal, l’Assessore Cultura, Sport e Turismo di Aviano Andrea Menegoz che hanno sostenuto l’evento con grande entusiasmo e partecipazione.

Un ringraziamento speciale va a Francesca Muner e al marito Antonio Conzato che insieme alla famiglia hanno fatto un grande lavoro organizzativo e di accoglienza.