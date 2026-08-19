L’acido ialuronico può rimuovere le cicatrici?

In che modo l’acido ialuronico migliora le cicatrici?

Sappiamo tutti che l’acido ialuronico è un componente naturale della pelle e svolge un ruolo fondamentale nel trattenere l’acqua. Ma le sue funzioni vanno ben oltre. Agisce anche in sinergia con il collagene, contribuendo a mantenere la compattezza e l’elasticità della pelle.

I principali costituenti del derma includono acido ialuronico, fibre collagene, fibre elastiche, fibre reticolari, ecc.

Riempimento delle depressioni

Per le cicatrici dovute alla perdita di collagene (come le depressioni da acne), l’iniezione di acido ialuronico altamente reticolato può riempire efficacemente le cavità, ripristinando una superficie liscia.

Stimolazione della produzione di collagene

Quando l’acido ialuronico viene iniettato nel derma, esercita una tensione meccanica sui fibroblasti, stimolandoli a produrre nuovo collagene. Questo migliora alla base la struttura e l’elasticità della cicatrice, ed è uno dei principali motivi per cui l’effetto può risultare duraturo.

Creazione di un ambiente favorevole alla guarigione

L’acido ialuronico possiede un’eccellente capacità idratante, che migliora significativamente il contenuto di umidità nell’area della cicatrice. Presenta inoltre proprietà antinfiammatorie, antibatteriche e antiossidanti, gettando solide basi per la riparazione cutanea. Alcuni studi di base suggeriscono addirittura che possa contribuire a ricreare un ambiente di guarigione simile a quello fetale, riducendo l’espressione di fattori fibrotici e contribuendo in ultima analisi a ridurre al minimo la formazione di cicatrici.

L’acido ialuronico è una soluzione universale per le cicatrici?

Assolutamente no.

L’acido ialuronico non è efficace su tutti i tipi di cicatrici. Attualmente, le prove più solide ne supportano l’uso per il trattamento di cicatrici depressive, come quelle da acne, da varicella o quelle depressive conseguenti a traumi o interventi chirurgici. Per le cicatrici ipertrofiche, come le cicatrici cheloidi o ipertrofiche, l’acido ialuronico generalmente non rappresenta il trattamento di prima scelta.

Il trattamento delle cicatrici è una procedura medica e deve essere eseguito da un dermatologo o da un chirurgo plastico in strutture sanitarie autorizzate. Valuteranno il caso specifico e decideranno il tipo di acido ialuronico più adatto, la profondità di iniezione e l’eventuale necessità di terapie combinate.

Tipi comuni di acido ialuronico:

Acido ialuronico non reticolato – utilizzato nel microneedling o come parte di trattamenti di “rinforzo cutaneo”.

– utilizzato nel microneedling o come parte di trattamenti di “rinforzo cutaneo”. Acido ialuronico reticolato – utilizzato per le iniezioni di riempimento.

Sebbene l’iniezione di HA da sola possa essere efficace, gli studi clinici spesso la associano a trattamenti come laser frazionato, microneedling o PRP (plasma ricco di piastrine) per ottenere un effetto sinergico “1+1>2”. La Stanford Advanced Materials fornisce acido ialuronico reticolato e non reticolato di alta qualità.

Conclusione

In sintesi, l’acido ialuronico rappresenta un’opzione efficace e sicura per migliorare le cicatrici depressive, particolarmente indicata per chi desidera evitare interventi chirurgici o laser. Tuttavia, per ottenere i migliori risultati, è fondamentale puntare su tre elementi chiave: trovare il medico giusto, utilizzare il prodotto giusto e adottare la tecnica corretta.