Silvana Scalon ved. Del Piero

di anni 98
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Ne danno il triste annuncio il figlio Mario, la nuora Maria Luisa,
la nipote Silvia, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 11 settembre 2026
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I funerali avranno luogo martedì 15 c.m. alle ore 10.30
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it