Lettera aperta al Governatore Fedriga “opere pubbliche a costo zero con la formula del Civic crowdfunding”

Signor Governatore,

le scrivo come milanese innamorato del Friuli-Venezia Giulia, profondamente convinto che questa straordinaria regione stia perdendo un’occasione d’oro. Mentre Milano celebra il successo di 51 progetti finanziati attraverso il Civic crowdfunding e raccoglie oltre un milione di euro dai propri cittadini, il Friuli-Venezia Giulia resta a guardare dalla finestra.

Governatore Fedriga devo dirLe che il suo ottimo lavoro nel rilanciare l’autonomia regionale e nel rafforzamento dell’identità friulana ha impressionato anche noi lombardi. Ma in un’epoca in cui i bilanci pubblici sono sempre più stretti e i cittadini chiedono maggiore partecipazione, il Civic crowdfunding rappresenta quella “terza via” che potrebbe rivoluzionare il modo di fare amministrazione anche dalle nostre parti.

Che cos’è esattamente il Civic Crowdfunding?

Il Civic crowdfunding nasce dal crowdfunding tradizionale (usato per startup, prodotti innovativi, progetti artistici) ma lo “evolve” applicandolo a progetti di utilità pubblica. Invece di finanziare un servizio o un prodotto commerciale, si finanziano parchi, biblioteche, piste ciclabili, eventi culturali pubblici.

Tradizionalmente, un’opera pubblica viene finanziata così: il Comune ha un budget, decide di costruire un parco giochi e usa soldi pubblici provenienti da tasse e fondi regionali o statali. Con il Civic crowdfunding, invece, il Comune propone il progetto del parco giochi, i cittadini contribuiscono volontariamente con piccole donazioni e si raccolgono i fondi necessari attraverso questa partecipazione diretta.

Una formula vincente che funziona

Il meccanismo è, quindi, semplice quanto efficace: invece di aspettare sempre e solo i fondi dall’alto – Stato, Regione, Europa – i Comuni propongono progetti concreti ai cittadini. Non è elemosina o tassa aggiuntiva: è partecipazione attiva. È trasformare il cittadino da passivo fruitore a co-protagonista del bene comune.

Pensi alle potenzialità per i nostri territori: una pista ciclabile lungo il Tagliamento, il restauro di una chiesetta montana, un parco giochi nel centro di un paese, eventi culturali che valorizzino le nostre tradizioni. Progetti che nascono dal basso, che i cittadini sentono davvero e li finanziano in prima persona, e spesso li hanno voluti proprio loro.

I numeri parlano chiaro

Conosco molto bene lo strumento del crowdfunding e la realtà milanese, e posso testimoniare direttamente il successo di questo strumento. Milano ha raccolto oltre un milione di euro attraverso più di 7.000 donazioni, finanziando ben 51 progetti. L’ultimo bando 2024-2025 punta sulle “alleanze di quartiere” per rivitalizzare l’economia locale.

Ma Milano non è un caso isolato, c’è l’esempio importante di Bologna, che con “Un passo per San Luca”, ha raccolto fondi da oltre 7.000 persone per restaurare il celebre portico. Un progetto che ha fatto scuola a livello internazionale, dimostrando come gli italiani, quando credono in qualcosa, sanno essere generosi e lungimiranti.

Il Comune di Venezia è un esempio concreto di Civic crowdfunding con il programma “La città Sicura di sé”. Il Comune seleziona progetti di enti no-profit, li fa lanciare con le campagne di crowdfunding e si impegna a co-finanziarli se raggiungono una soglia minima di raccolta. Questo incentiva la partecipazione dei cittadini e moltiplica l’impatto delle donazioni, finanziando iniziative a beneficio della comunità veneziana.

Per le amministrazioni i vantaggi sono, ovviamente, evidenti: ogni euro pubblico si moltiplica grazie ai contributi privati, si testa l’interesse reale dei cittadini prima di investire cifre importanti, si crea quella trasparenza che oggi tutti chiedono. E soprattutto, si costruisce comunità.

Il Friuli deve iniziare ora!

Da milanese che ha imparato ad amare la grande bellezza di questa terra – i suoi paesaggi mozzafiato, le sue tradizioni autentiche – vedo ogni giorno le potenzialità inespresse di una regione che potrebbe essere leader in tanti settori. Il Friuli-Venezia Giulia ha comunità ancora coese, un forte senso di appartenenza territoriale, amministratori spesso vicini ai cittadini. Elementi che altrove si sono persi e qui rappresentano un patrimonio prezioso.

Immagini cosa potrebbe succedere se anche solo dieci Comuni friulani decidessero di sperimentare questo strumento: dal recupero di un borgo montano alla creazione di spazi culturali innovativi, dalle piste ciclabili che collegano i nostri centri alla valorizzazione del patrimonio storico che spesso langue nell’abbandono.

Una proposta concreta

Signor Governatore, non crede che sia arrivato il momento di utilizzare questo strumento anche in Friuli?

Governatore Fedriga, Le chiedo di considerare concretamente la possibilità di promuovere un progetto pilota regionale. Non servono investimenti: basterebbe della comunicazione (che i quotidiani pordenoneoggi.it e ilfriuliveneziagiulia.it sono disposti a offrire).

La Regione FVG potrebbe fungere da catalizzatore, offrendo co-finanziamento ai progetti che raggiungono determinati obiettivi attraverso il crowdfunding civico. Un moltiplicatore di risorse che non pesa sui bilanci pubblici ma li potenzia.

Il tempo è ora

Non possiamo permetterci di restare indietro mentre altre regioni sperimentano e crescono. Il Civic crowdfunding non è una moda passeggera: è uno strumento che sta ridisegnando il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Signor Governatore, Lei potrebbe essere la persona giusta per

lanciare questo strumento di democrazia partecipativa.

Nell’attesa di un Suo gradito riscontro, sono a porgerLe

i più distinti saluti.

Enrico Sgariboldi