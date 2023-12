Lo scrittore Iovane emoziona con il suo secondo romanzo

FVG – Aspettando Lei, questo è il titolo del secondo romanzo di Antonello Iovane, curato dal coordinamento editoriale Chrysalis-marchio di qualità, dal due dicembre già disponibile on line.

Lo scrittore lametino dopo “È giunta l’ora”, il sorprendente giallo vincitore del Diploma d’Onore al XV Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica, ci fa vivere le avventure di Leonardo Manfredi attraverso un viaggio intimo e personale, ricco di forti emozioni, alla ricerca di un posto nel mondo.

Dai sorrisi al pianto, dalle delusioni all’amore, in un vortice di eventi che metteranno il protagonista davanti a una serie di scelte: decisioni cruciali per trovare un impiego, scoprire il volto della sua compagna di vita, e, forse, realizzare un sogno.

Una storia avvincente in cui non mancano i colpi di scena. Capitolo dopo capitolo, il lettore verrà trascinato nel cuore di una vita vissuta dal protagonista, che potrebbe riconoscere come propria, fino al coinvolgente epilogo finale.

“La speranza è quella di poter regalare ai lettori non una, ma più emozioni, ognuna con la sua sfumatura di passione”. Così l’autore Iovane, impegnato nei prossimi giorni a Ostuni per ritirare il 34° Premio Nazionale di Lettere ed Arti Città Viva.

Una volta letto il testo, il coordinamento editoriale Chrysalis non ha esitato un istante nel volerne curare la pubblicazione, sia per la appassionante storia, ma soprattutto per la sensibilità con il quale l’autore cura l’universo femminile, in un periodo storico in cui, invece, sono sempre di più gli uomini che maltrattano o uccidono le donne. “Aspettando lei” non una semplice lettura, ma una carezza al cuore