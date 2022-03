Longarone, incendi devastanti. Fumo anche nel Pordenonese

LONGARONE – Due vasti incendi boschivi in località Fortogna e Soffranco a Longarone sono divampati nella serata di ieri, 23 marzo, impegnando decine di squadre dei vigili del fuoco.

Le fiamme si sono propagate verso le abitazioni, dando vita a un’imponente nube di fumo che, giovedì mattina, ha raggiunto anche la provincia della Marca e del Pordenonese, portando un forte odore di bruciato nell’aria.

Decine le chiamate arrivate in queste ore alla centrale operativa dei vigili del fuoco trevigiani. Particolarmente interessata la zona di Vittorio Veneto.

Il fumo provocato dagli incendi di Longarone e la conseguente puzza che si respira nell’aria derivano dunque dalla combustione di legna. Non stanno bruciando sostanze di sintesi chimica.

Per uscire di casa viene raccomandato raccomanda l’uso delle mascherine per proteggere le vie respiratorie e si consiglia inoltre di tenere chiuse le finestre per evitare che il fumo ristagni negli ambienti».