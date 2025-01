Loperfido (FdI) “approvato dl Ucraina. Ricostruzione con ruolo Fvg”

ROMA – La Camera ha approvato oggi il DL Ucraina. “Garantiamo un supporto fondamentale in una fase cruciale del conflitto. Continuando a sostenere e difendere l’Ucraina tuteliamo i valori di solidarietà e democrazia dell’UE. Un accompagnamento che proseguirà anche nella – confidiamo prossima – pace e successiva ricostruzione. In questo contesto la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, per infrastrutture, imprese e un porto strategico e di rilevanza internazionale come Trieste sarà un riferimento imprescindibile”: lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, segretario della Commissione Esteri e relatore in aula del DL.

“Non possiamo lasciare soli i nostri amici ucraini, che sosteniamo come difesa militare, a livello politico ed economico – specifica il deputato Loperfido -. Come non potremmo lasciare senza supporto di fronte agli aggressori nessuno dei Paesi membri o di quelli che ambiscono a entrare a far parte dell’UE. L’obiettivo condiviso è una pace globale, giusta e duratura basata sul diritto internazionale”.