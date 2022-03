“Mammografia ed Ecografia gratuita”. Palmanova Village regala esami senologici

AIELLO DEL FRIULI – Dal 16 al 18 marzo posizionata una clinica mobile espandibile per eseguire ecografia e mammografia

Palmanova Village regala alle donne centinaia di esami senologici gratuiti per la prevenzione del tumore al seno.

È un vero e proprio tour in rosa dedicato alla salute e alla diagnosi precoce quello che tocca i 5 centri dello shopping del Gruppo Land of Fashion dove le clienti e le dipendenti dei negozi di ogni Village tra i 35 e i 49 anni potranno sottoporsi gratuitamente ad un esame diagnostico di screening al seno (ecografia e mammografia) con consegna immediata del referto.

Dal 16 al 18 marzo, Palmanova Village ospiterà la clinica mobile espandibile, dotata di strumenti tecnologici all’avanguardia e coordinata da un’equipe medica composta da un medico senologo, un tecnico radiologo e un assistente medico, che permettono l’emissione immediata del referto. Grazie alla specializzazione in questo tipo di servizi, WelfareCare ha già erogato oltre 10mila esami diagnostici in Italia.

“Questo progetto è un inno alla salute delle donne e all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: non si tratta di valori individuali, riguardano l’intera comunità – commenta la responsabile marketing Giada Marangone – La salute, infatti, va tutelata non solo per sé stessi, ma anche per chi ci sta vicino. Penso in particolare alle donne che spesso sostengono il peso di lavoro, figli, famiglia.

La missione del Palmanova Village è essere vicini ai nostri clienti, alle famiglie, al territorio: anche durante i periodi più difficili della pandemia non abbiamo mai smesso di investire in progetti e iniziative che “accorciassero le distanze” tra noi e i consumatori. Con questo bellissimo progetto facciamo un passo in più: avviciniamo le donne alla cultura della prevenzione e alla cura di sé.”

Il progetto “Mammografia ed Ecografia gratuita!”, infatti, ha ottenuto il patrocinio del comune di Ajello del Friuli.

Per accedere alla clinica mobile è necessario prenotarsi a partire dalla giornata di oggi, 8 marzo: per farlo, è sufficiente andare sul sito www.palmanovavillage.it