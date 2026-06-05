Marina Militare Nastro Rosa Tour, al via da Venezia

VENEZIA – Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026 è ufficialmente iniziato, regalando subito grandi emozioni. La flotta dei dieci Bénéteau Figaro 3 è salpata ieri, 5 giugno, da Venezia, offrendo uno spettacolo mozzafiato nel canale di fronte a Piazza San Marco.

Le battute iniziali sono state caratterizzate da un vento leggero da Sud-Est che ha reso piuttosto lenta l’uscita dei regatanti dal Golfo di Venezia. Una volta in mare aperto, però, è iniziata la lunga cavalcata verso Sud con destinazione Cattolica. Il meteo ha messo a dura prova la tattica dei velisti: dopo un calo quasi totale, il vento è progressivamente aumentato fino a toccare i 18 nodi sotto raffica. In questa avvincente risalita di bolina, diversi equipaggi italiani si sono alternati al comando della flotta, sfruttando al meglio ogni attività del vento.

Di seguito il podio offshore dell’arrivo a Cattolica:

1° Posto. Ad aggiudicarsi la prima tappa è stato il Figaro 3 della Guardia di Finanza, guidato dall’esperto timoniere e tattico Paolo Cian in coppia con Fabio Montefusco alle manovre.

2° Posto. Subito dietro si è piazzato il team tedesco del Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW).

3° Posto. A chiudere il podio, l’altro scafo italiano della Marina Militare, condotto da Andrea Pendibene e Benedetta Di Salle.

Una prova magistrale per tutti i partecipanti: la tappa si è conclusa senza contatti tra le barche o proteste, segno di una concentrazione altissima a bordo. Eccellente anche la gestione della sicurezza e dei percorsi da parte del comitato della XII Zona alla partenza e del comitato di regata all’arrivo.

Da oggi il Golfo di Cattolica si è trasformato in un’arena ad alta adrenalina con le prove InShore. In acqua ci sono non solo i Figaro 3, ma anche i velocissimi Waszp e i dinamici WingFoil. Lo spettacolo, sia per chi regata sia per il pubblico a terra, è assicurato.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela – è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI; è un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale e unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il patrocinio delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui il prestigioso RORC (Royal Ocean Racing Club), l’Eurosaf (European Sailing Federation) e World Sailing.

Il livello agonistico dell’edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano: 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare. I team che partecipano alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer YachtClub (GER).