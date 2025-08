Musiche dal mondo, dal 6 agosto il testimone passa a Nova Gorica

NOVA GORICA – Passa da Gorizia a Nova Gorica, da mercoledì 6 agosto, il testimone di Musiche dal mondo/Glasbe Sveta, il festival che da sette anni trasforma l’area transfrontaliera tra Gorizia e Nova Gorica in un unico palcoscenico internazionale, fra jazz, flamenco, folk, elettronica e sonorità globali e un unico cartellone che unisce artisti provenienti da diversi angoli del pianeta in un dialogo aperto tra culture, ritmi e visioni.

Organizzato in collaborazione fra l’associazione italiana Circolo Controtempo di Cormòns e il partner sloveno Kud Morgan, con il sostegno del Goriški muzej, il festival, dopo i concerti che si sono tenuti a Gorizia fra il Kulturni Dom e il parco di Palazzo Coronini Cronberg, è atteso ora per tre sere nel Castello di Kromberk a Nova Gorica, dove gli appuntamenti inizieranno mercoledì 6 e giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 21.

Mercoledì 6 agosto il pubblico potrà immergersi nei paesaggi sonori unici di Paolo Angeli, maestro della chitarra sarda preparata a 25 corde. Un solo intenso e poetico, che intreccia sperimentazione, tradizione e avanguardia mediterranea. A seguire, l’esplosiva Transbalkanika del sassofonista Vasko Atanasovski: un quintetto virtuoso che reinterpreta la musica balcanica con arrangiamenti contemporanei, jazz audace e spirito spirituale.

La serata di giovedì 7 agosto celebra la tradizione popolare e l’eccellenza latina. I Tumbarinos di Gavoi, maschere carnevalesche e percussionisti della Barbagia, daranno vita a una processione sonora arcaica e potente. Subito dopo, il grande Roberto Fonseca – pianista e compositore cubano, erede del Buena Vista Social Club – salirà sul palco con il suo quartetto per un concerto che fonde tradizione afrocubana e modernità, jazz e musica urbana, in un tributo alla vitalità della cultura caraibica.

Venerdì 8 agosto, gran finale: il palco ospita il Rachel Z &Omar Hakim Trio (Usa): lei pianista dalle collaborazioni con Peter Gabriel e Wayne Shorter; lui leggendario batterista dei Weather Report, già al fianco di Miles Davis, Bowie e Madonna. Con il contrabbassista Jonathan Toscano, proporranno un viaggio tra brani originali e omaggi a giganti come Coltrane, Davis e Shorter. Alle 23 chiude il festival il Teo Collori Quartet (Si), nuova formazione nata alla fine del 2024. Con una combinazione di chitarra, contrabbasso e trombone, la band attraversa funk, flamenco, swing, reggae, hip hop e atmosfere western con ironia e virtuosismo.

Mercato delle delizie del mondo

Tornerà anche quest’anno, nell’anfiteatro del Castello di Kromberk, dalle 19, il sempre atteso Mercato delle delizie del mondo, appuntamento imperdibile del festival transfrontaliero, con la sua ricca selezione di prodotti locali e biologici, prelibatezze e ottimi vini da entrambe le sponde del confine. Un vero crocevia di gusti, culture e persone, dove visitatori di ogni età possono scoprire, assaporare e condividere momenti speciali, prima o dopo i concerti, in un’atmosfera piacevole e rilassata

Musiche dal Mondo è un invito ad ascoltare l’altro. Una festa delle differenze. Un progetto transfrontaliero che celebra, attraverso la musica, il valore della contaminazione e della coesistenza.