Coop Alleanza 3.0, al via “Più Vicini” 2026

BOLOGNA – Anche nel 2026 i territori e le comunità sono al centro delle azioni di Coop Alleanza 3.0 con “Più Vicini”, l’iniziativa dedicata agli enti del terzo settore, alle realtà locali, e alle associazioni che operano sui territori in cui la Cooperativa è presente, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

“Più Vicini”: la fase uno dedicata alle proposte delle realtà del terzo settore

Da oggi, 13 aprile, fino al 21 giugno le realtà del terzo settore possono presentare le proprie iniziative sociali dedicate ai temi della difesa dell’ambiente, della solidarietà, della cultura e degli stili di vita sostenibili. L’obiettivo di “Più Vicini” è sostenere le iniziative più in linea con i bisogni dei vari territori, sulla base delle indicazioni ricevute dai soci.

Le iniziative saranno selezionate dai 51 Consigli di Zona soci e quelle scelte faranno parte della seconda fase di “Più Vicini” che coinvolgerà direttamente soci e consumatori.

Le proposte dovranno pervenire a partire da oggi, 13 aprile, tramite modulo online su all.coop/piuvicini .

“Più Vicini”: la fase due dedicata alle scelte dei soci e dei consumatori

Ad ottobre, infatti, soci e consumatori potranno scegliere, nei negozi, in uno spazio dedicato all’interno del punto vendita, sul sito all’indirizzo all.coop/piuvicini e sulla App di Coop Alleanza 3.0, quale progetto sostenere tra tre iniziative specifiche.

La Cooperativa sosterrà, con contributi proporzionali alle preferenze espresse, le tre iniziative abbinate al punto vendita. Maggiori informazioni su all.coop/piuvicini.

“Più Vicini”: qualche numero dell’edizione 2025

Nel 2025, grazie a Più vicini, nei negozi della Cooperativa dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, e online sul sito, soci e consumatori hanno scelto di sostenere quasi 700 progetti proposti in collaborazione con altrettante realtà locali. Il sostegno è stato caratterizzato da grande coinvolgimento: infatti, sono stati raccolti oltre 6 milioni di gettoni cartacei, e più di 220mila gettoni online.