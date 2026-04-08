Accademia San Marco, visite guidate a Pordenone dall’11 aprile

PORDENONE – Un progetto di studi accademici, ma anche un’iniziativa capace di coinvolgere il territorio e la cittadinanza: Pietro Edo e l’Umanesimo europeo si presenta come un articolato programma di ricerca, divulgazione e valorizzazione culturale. Al centro, la riscoperta e l’approfondimento di una delle figure più rappresentative del Quattrocento friulano, riletta in una prospettiva europea. Promosso dall’Accademia San Marco di Pordenone con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, il progetto nasce per celebrare i seicento anni dalla nascita di Pietro Edo (1426–1504), autore capace di coniugare devozione religiosa e raffinatezza letteraria. Tuttavia, l’obiettivo va oltre la commemorazione ed intende restituire al Friuli il ruolo di crocevia culturale europeo, evidenziandone la vitalità linguistica, musicale e letteraria nel pieno dell’Umanesimo. Tra le diverse iniziative, si inseriscono le visite guidate, pensate con l’obiettivo di riscoprire luoghi simbolici legati alla sua vita e al contesto storico in cui operò l’intellettuale, dopo Gemona è la volta di Pordenone, sua città natale.

In particolare, a Pordenone, le visite guidate previste l’11, il 18 aprile e il 10 maggio (alle ore 15) partiranno dal Ponte di Adamo ed Eva per toccare piazzetta San Marco, il Duomo, il Municipio e Contrada Maggiore, concludendosi alla Chiesa del Cristo, nei pressi dell’antico Ospedale dei Battuti. La partenza sarà dal Ponte di Adamo ed Eva.

Come partecipare alle visite guidate:

Le visite sono gratuite e condotte da guide turistiche autorizzate; per partecipare è sufficiente inviare una mail ad [email protected] indicando nome e cognome.

Per info: Accademia San Marco https://www.accademiasanmarco.it/

ALTRE INIZIATIVE DEDICATE A PIETRO EDO IN PROGRAMMA

Da segnalare, tra le diverse iniziative legate al progetto ideato dall’Accademia San Marco, il convegno internazionale previsto il 7/8/9 maggio a Pordenone, che vedrà la partecipazione di studiosi italiani ed europei impegnati nell’analisi dell’opera di Edo e del contesto veneto-friulano. Inoltre, accanto alla ricerca, un’ampia sezione sarà dedicata alla musica con il concerto affidato al Dramsan Ensemble, previsto a Pordenone l’8 maggio nella Chiesa del Cristo, al quale si affiancherà un percorso dedicato alla valorizzazione musicologica documentaria grazie a una mostra bibliografica che presenterà testi e fonti legati all’autore. Non meno importante e l’attenzione rivolta alle nuove generazioni attraverso attività didattiche destinate alle scuole superiori il progetto infatti mira ad avvicinare gli studenti alla cultura umanistica friulana e a stimolare una riflessione sul ruolo che il Friuli ha svolto nel panorama culturale europeo.

Infine, dal 18 aprile al 30 maggio, la Biblioteca del Seminario Diocesano di Pordenone ospiterà la mostra bibliografica Pre’ Pietro del Zochol. Libri e fonti, dedicata alla figura Di Pietro Edo e al contesto dell’Umanesimo friulano.

Il progetto nel suo complesso ambisce a restituire per la prima volta piena voce al contributo di Pietro Edo, “intellettuale di confine”, intensificando il dialogo scientifico internazionale, mettendo in luce l’originalità culturale del Friuli-Venezia Giulia, rinsaldando il legame profondo tra la comunità e il proprio patrimonio storico in modo da trasformare la memoria in energia per il futuro.